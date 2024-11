Algunos lugares embrujados del mundo que querrás visitar (o no)

Cuando hablamos de lugares embrujados hay quien piensa en hechizos de brujas, otros en asuntos paranormales, algunos en cosas del más allá, otros en historias terribles y casi todos en leyendas que han pasado de generación en generación en los lugares en los que surgieron… Lo cierto es que no hay dos listas iguales de lugares embrujados del mundo, la que nosotros te proponemos a continuación pretende recorrer no solo castillos sino también pueblos, antiguas cárceles, casas e incluso fondos marinos que bien pudieran estar embrujados (lo sabemos, lo sabemos… la mayor parte de sus historias tienen una explicación científica pero ¿y lo que nos gustan sus leyendas especialmente hacia finales de octubre y principios de noviembre?).

Empezamos nuestro repaso a lugares embrujados del mundo por lo más cercano, por nuestros pueblos encantados: dicen que Ochate, en la provincia de Burgos, es el pueblo más embrujado de España, se trata de una pueblo abandonado que amenaza ruina pero al que le precede su fama, se cuenta, se dice, se comenta… que por sus calles pasean fantasmas, que en ellas ha desaparecido gente misteriosamente e incluso que desde ellas se han avistado OVNIs… La historia de Belchite es, si cabe, un poco más terrible: aquí fallecieron unas 6000 personas durante la Guerra Civil española y cuenta que en ocasiones, durante la noche, se pueden escuchar sus gritos y su llanto, también el ruido de los aviones y el de las balas…

Castillo de Bran | Pixabay

Si hay un lugar susceptible que ser embrujado ese es, sin duda, un castillo (y quien dice un castillo dice un palacio, una fortaleza o incluso alguna casa), son legión los que podemos encontrar por el mundo cada uno con su leyenda pero algunos destacan sobre los demás: ¿sabías que el Castillo de Bran, además de ser el castillo de Drácula, es el lugar de descanso eterno del corazón de la Reina María de Rumanía? Está en Transilvania y es el castillo vampírico por excelencia; el Fuerte de Bhangarh en India es una fortaleza abandonada y embrujada, cuenta la leyenda que un brujo lanzó una maldición sobre ella tras rechazado por la princesa que allí vivía; dicen que en el Castillo de Brissac, en Francia, vive un fantasma, concretamente el fantasma de la dama verde ¿y quién es esa dama verde? La hija del rey Carlos VII, quien murió a manos de su marido asesinada por tener un amante; si hay un castillo lleno de historias y leyendas ese es el de Edimburgo: que si se oyen llantos o voces en sus estancias, que hay fantasmas llores, apariciones musicales… Ca’Dario es un bonito palacio en el Gran Canal de Venecia, no es que no sepamos quien es su dueño es que probablemente ni su dueño quiera saberse su dueño… y es que cuenta la leyenda que es un palacio maldito que el destino de sus dueños será siempre la ruina o la muerte temprana; volvemos a España para hablar de dos casas famosas y supuestamente embrujadas: la de las caras de Bélmez, en Jaén, y la de las 7 chimeneas en Madrid; la primera es todo un fenómeno paranormal y la segunda debe su fama al fantasma de una mujer que, dicen, recorre sus estancias vestida de blanco.

Fuerte de Bhangarh | Pixabay

Claro que si hablamos de edificios que guardan leyendas pocos serán los que puedan competir con las antiguas cárceles, lugares por los que pasó lo peor de cada época y cuyas paredes podrían contar algo mas que leyendas, auténticas historias; estas son algunas de las cárceles más famosas y antiguas dependencias se pueden visitar: empezamos por Alcatraz porque allí iban los convictos más terribles, presos que sucumbían a sus ganas de huir cuando se sabían condenados a muerte pero, dicen, que ninguno logró escapar con vida (aunque varios lo intentaron); hay otras dos cárceles que merecen estar en esta lista, la de Filadelfia, donde se celebra incluso una fiesta de Halloween… y la cárcel del fin del mundo, en Argentina, donde se recluía a los presos que habían cometido los crímenes más abyectos ¿te atreverías a pasear sus desiertas celdas sabiendo quiénes las ocuparon en su día?.

Alcatraz | Pixabay

Vamos a más; si las cárceles pueden contar historias terribles imagina las que se esconden (se entierran, podríamos decir) bien bajo el mar, en lugares de terribles naufragios o en lugares de enterramiento; no diremos nada del lugar del hundimiento del Titanic porque su acceso es casi imposible… pero sí hablaremos de Micronesia porque se trata de un paraíso natural para buceadores en el que, además, naufragó la flota japonesa y hay quien va buscar sus pecios; también hay lugares de enterramiento que no lo son por accidente sino con toda intención y que si no están bajo ningún embrujo no será porque no lo parezca, nos referimos a lugares como las catacumbas de París o la terrible isla de Poveglia, en Italia.

Catacumbas de París | Pixabay

Cerramos nuestra alista con algún que otro lugar que, si no resultara tan inquietante y en algún caso incluso peligroso, podría resultar curioso: curiosa podría resulta la mexicana isla de las Muñecas si la visión de cientos de muñecas colgadas de los árboles no resultara tan inquietante; la isla de Sentinel en India despierta curiosidad pero, además de que está prohibido acercarse a ella a menos de 5 kilómetros, es más temible que si estuviera embrujada, los indígenas que viven en ella rechazan cualquier contacto con el exterior usando incluso flechas.