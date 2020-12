Colonia, Alemania: 5 lugares imprescindibles si visitas la ciudad

Colonia es una de las ciudades alemanas más visitadas de los últimos tiempos y, siendo honestos, no es para menos. No solamente es un gran centro cultural, sino que cuenta con el segundo puerto comercial interior del país y, por si fuera poco, es la cuarta ciudad más poblada de toda Alemania.

Algunas de las grandes características de Colonia es que es una ciudad activa, con muchas zonas verdes, muy joven y, además, tiene unas atracciones culturales de ensueño. Ahora bien, si estás pensando en viajar a esta preciosa ciudad alemana, a continuación encontrarás los imprescindibles.

Catedral | Pixabay

Catedral

Es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De estilo gótico europeo, su construcción duró unos 600 años aproximadamente puesto que se inició en 1248 hasta 1880. De esta manera, a lo largo de todos estos siglos, los diversos constructores de la catedral trataron por todos los medios de mantenerse firmes a esa idea original. El resultado fue excepcional, ya que su torre cuenta con nada más y nada menos que 160 metros de altura. Otra cuestión a tener en cuenta son sus retablos y altares. Es considerada, a su vez, como todo un ejemplo ya que fue destruida por una serie de bombardeos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Tras este suceso, fue reconstruida.

Puente de Hohenzollern | Pixabay

Puente de Hohenzollern

Es otro de los enclaves de Colonia. Si vas a la ciudad alemana y no te paras a observar esta obra de la ingeniería… ¡Sería un pecado! Es el puente más famoso sobre el río Rin y sirve como paso tanto para peatones como para trenes. Su construcción se planteó en el siglo XX, pero su función fue realmente variando a lo largo de los años. Sobre todo desde que tuvo que ser reconstruido durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque los bombardeos no lograron dañarlo del todo, los alemanes decidieron volarlo por los aires al ver que los ingleses y americanos estaban a punto de hacerse con el control de Colonia. Se recomienda ver este puente por la noche ya que, al iluminarse, percibes una estampa absolutamente preciosa.

Phantasialand | Imagen de Kungfuman en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Phantasialand

Este parque de atracciones, perfecto para viajes en familia, se inauguró en el año 1967. En sus inicios, se creó para un disfrute sin grandes sobresaltos pero, poco a poco, se añadieron más atracciones a las originales para lograr que ese nivel de adrenalina aumentara por momentos. Phantasialand abre desde junio hasta enero, y está ubicado en Brühl (25km de Colonia). Está dividido en diversas zonas temáticas, entre las que se encuentran México, China, África, Berlín de los años 20, Castillo misterioso y, por supuesto, Wuze Town. ¡No te lo puedes perder!

Museo del Chocolate | Imagen de Hans Peter Schaefer en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Museo del Chocolate

Bélgica tiene muchísimos rincones para admirar el chocolate, pero Alemania tampoco se queda atrás. En el puerto de Rheinau podrás encontrar uno de los museos más dulces de todo el país ya que allí se encuentra el Museo del Chocolate. Es una oportunidad única para descubrir la verdadera historia del chocolate, desde las culturas maya y azteca, hasta la época del barroco de Europa hasta la industrialización. Por supuesto, también te explicarán cómo se hace el proceso en la actualidad.

Wahner Heide | Pixabay

Wahner Heide

Es uno de los paraísos para los habitantes de Colonia y, siendo honestos, no es para menos. En esta reserva natural, siendo la segunda más grande de la región de Renania del Norte, podrás encontrar más de 700 especies no solamente de plantas sino también de animales en peligro de extinción. Por si fuera poco, también disfrutarás tanto de lagunas como de praderas, arroyos, bosques, entre otras cuestiones. En cuanto a animales exóticos, no podemos dejar a un lado el búfalo de agua asiático. ¡Espectacular!