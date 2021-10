El Circo del Sol hace de Malta un destino, si cabe, más apetecible

FIERI by Cirque du Soleil es un espectáculo único y excepcional creado por Cirque Soleil Entertainment Group en colaboración con Visit Malta (Turismo de Malta) que se presentará en la ciudad de Valleta, capital del archipiélago maltés, el próximo 25 de noviembre; se trata de un evento cultural efímero que pasará a la historia el 19 de diciembre y que hace si cabe más apetecible una escapada de otoño e invierno a Malta.

Circo del Sol | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Si hay un sector, además del turismo y la restauración, que ha sufrido la pandemia en propias carnes con una dureza inusitada ese ha sido, sin duda, el cultural porque desde las carpas del circo a los teatros y los cines, todos sus espacios padecieron duras restricciones cuando no estuvieron cerrados a cal y canto y por eso ahora equipos como el de El Circo del Sol, que estuvieron 17 meses literalmente parados, vuelven al trabajo, a su arte, con más motivación que nunca y con el ánimo de recuperar el tiempo y la alegría perdidos; Malta ha sido el lugar elegido para arrancar su actividad en Europa de modo que será el primer país europeo en acoger un evento del Cirque du Soleil tras la pandemia, un evento que además será único y excepcional.

Circo del Sol | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Acrobacia y arte visual, santo y seña de Cirque du Soleil, se desplegarán en Malta a partir del próximo 25 de noviembre y lo harán en un espectáculo, FIERI by Cirque du Soleil, adaptado a la diversidad cultural y la rica historia de este archipiélago, inspirado de hecho en todo ello; ¿te tienda la idea de pasear por Malta y disfrutar de un espectáculo del Circo del Sol antes de que acabe el año? (Y no de un espectáculo cualquiera, el primero del Circo del Sol en Europa tras la pandemia...). Si es así no pierdas ni un minuto en visita la web de Turismo de Malta (VisitMalta) para reservar tu entrada.