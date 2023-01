Turismo literario en Irlanda en 2023: de la habitación infantil de Oscar Wilde al universo de las Crónicas de Narnia

Todavía con la resaca del año Joyce que celebramos en 2022, arrancamos 2023 sabiendo que este nuevo año tienen también mucha literatura irlandesa por celebrar: si nos ceñimos a los autores, los protagonistas serán dos y lo serán por motivos diferentes: Oscar Wilde y C.S. Lewis.

Oscar Wilde, el escritor que hizo de la ironía alta literatura y de los aforismos arte además de contar historias tan maravillosas como el fantasma de Canterville, el Retrato de Dorian Grey y la Importancia de llamarse Ernesto, nos espera en su casa museo y lo hace con novedades: a partir del verano será posible visitar la habitación infantil de Wilde; está en un edificio de 1760 en Merrion Square, en el centro de Dublín.

Casa de Oscar Wilde | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

Además de visitar la habitación infantil de Wilde podrás recorrer la casa en la que vivió y hacerlo de la mano de Martin Burs que como director creativo del museo y centro interpretativo de la obra de Wilde es una de las personas que más y mejor conoce a este icónico autor irlandés; podrás, como decimos, pasear su casa y descubrir que creció en una familia acomodada e incluso respetada aunque su padre cayó en desgracia del mismo modo que le ocurriría, transcurridos los años al propio Oscar Wilde quien, por los avatares hipócritas de la sociedad victoriana, acabó muerto y enterrado en el exilio más pobre que una rata (y eso después de haber pasado por la cárcel de Reading); de hecho sus restos mortales permanecen fuera de Irlanda, están en el famoso cementerio parisino de Père Lachaise.

2023 es un año literario también en Belfast a cuenta de uno de sus ciudadanos más célebres, C.S. Lewis que nació en 1898, es decir, cumpliría este año la redonda cifra de 125 años, siglo y cuarto. Si eres un amante de la literatura fantástica seguro que también lo eres de Las Crónicas de Narnia y esa es razón más que suficiente para que te animes a visitar Belfast y conocer la ciudad siguiendo los pasos de C.S Lewis, el autor de ese fantástico universo: el primer lugar a visitar será, sin duda, la plaza de C.S. Lewis que no se llama así por casualidad sino porque se decora con esculturas vinculadas a uno de los libros de la famosa saga Las Crónicas de Narnia (concretamente el de El León, La bruja y el armario); otros lugares imperdibles son la iglesia de St. Mark, Campbell College o Little Lea, que es el lugar donde escribió e ilustró sus primeras historias este magnífico escritor.

¿Nuestra recomendación? Si los motivos literarios son los que te mueven a elegir Irlanda como destino, organiza tu viaje no antes del verano porque será entonces cuando en el Museo de Óscar Wilde no solo podrás ver su habitación infantil sino disfrutar de diferentes actividades, aun por confirmar, que no comenzarán antes de esa época; además, será en noviembre cuando se celebre una nueva edición del S.S. Lewis Festival en Belfast, un encuentro conmemorativo en que se desarrolla durante todo un fin de semana y que nos ofrece tanto la posibilidad de disfrutar de visitas guiadas a la ciudad siguiendo los pasos de este icónico autor como de charlas, cuentas cuentos, proyecciones de cine…

Plaza de C.S. Lewis. Belfast | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

En definitiva, así como en lo literario 2022 vivió sus días grandes en el mes de junio gracias a James Joyce, 2023 nos hará esperar un poco más, al verano de Wilde y el otoño de C.S. Lewis.