Hawaii: ¿Viajas por primera vez? Estos son los pasos a seguir

Hawaii es uno de los destinos perfectos para desconectar y, sobre todo, para disfrutar de una experiencia única. Estamos ante uno de esos lugares que siempre tenemos pendientes de descubrir pero ¿y si ha llegado el momento de hacerlo? Si es la primera vez que decides conocer este rincón del mundo, te damos una serie de consejos que te vendrán muy bien.

Planifica muy bien tu viaje: Alojamiento y vuelos

Hawaii es muy variado, en cuanto a actividades, climas y paisajes. Con lo cual, ¡hay muchísimo qué hacer! Cualquier época es buena para viajar a Hawaii. Eso sí, si buscas ahorrar, es esencial que planifiques este viaje con antelación, ya que la diferencia de precio es bastante considerable. Es esencial que planifiques tu tiempo muy bien, ya que son bastantes islas y deberás distribuir tu tiempo para que puedas descubrir la gran mayoría de ellas.

Hay que tener cuidado con los vuelos de madrugada. Entre otras cosas, el aeropuerto de Honolulu cierra por la noche. De hecho, abren a las 4 de la mañana por lo que, si has comprado un vuelo desde esta ciudad a otro rincón de las islas, tan solo tendrás una hora para pasar entrar al aeropuerto, pasar el control de seguridad, etc. A pesar de que Hawaii es muy peculiar, no debemos olvidar que estamos en Estados Unidos. Con lo cual, ¡se toman mucho tiempo para llevar a cabo los controles!

En algún lugar de Hawaii... está lloviendo

Da igual la época del año. Estamos en un lugar absolutamente tropical, por lo que siempre está lloviendo en alguna parte de la isla en la que te encuentres, o incluso en la isla situada al lado. Esperemos que tengas suerte y no te llueva mucho pero, aun así, podrás disfrutar de numerosas actividades. Eso sí, deberás tomártelo con calma porque para conocer rincones nunca es cómodo hacerlo bajo la lluvia. ¡Pero también tiene su encanto! Ten siempre un plan B por si acaso llueve, ten flexibilidad en los días para ir ajustando actividades en el caso de que se chafen por cuestiones climatológicas.

Hawaii | Pixabay

Consigue un vehículo para conocer las islas

Es la forma más directa, concisa y perfecta para descubrir las islas de Hawaii. Bien es cierto que existe un servicio de autobuses, pero no es del todo bueno. El hecho de alquilar vehículo es cómodo y, además, no es muy caro. Es recomendable realizar de antemano la reserva y, por supuesto, tramitar con anterioridad el permiso de conducir internacional. Ese detalle es absolutamente esencial.

Hawaii no es siempre felicidad y relax

Nada de “Aloha”… Muchos de los trabajadores en el sector turístico están colapsados al tener tantos visitantes de manera diaria, por lo que hace que no te atiendan siempre con el mejor humor. Es más, muchos son los que reconocen que no se sienten cómodos al ser el lugar de vacaciones habitual de los americanos. Los habitantes de Hawaii no se sienten norteamericanos, habiendo diversos grupos independentistas.

No es algo general, pero si tu deseo es disfrutar de ese espíritu “Aloha” también hay lugares para ello. Te tratan de diez y disfrutarás de unas vacaciones de ensueño. ¿Qué te recomendamos? Que te lo tomes con calma. No hagas caso a la gente que lleva el mal humor por bandera ya que los hay, pero en como todos los sitios. Solo hay que tenerlo en cuenta para que no te sorpresa.

Hawaii | Imagen de dronepicr en wikipedia, licencia: CC BY 2.0

¿Qué no debe faltar en tu equipaje?

El impermeable sobre todo, aunque parezca que no. Es recomendable que sea uno pequeño de nylon, ya que sirven perfectamente para caminatas, trekkings y es muy fácil de guardar en la mochila, ¡por si el agua te pilla por sorpresa! Como infalibles también son el protector solar, calzado cómodo, gorro, cámara de fotos de agua y si cuentas con tu equipo de snorkel, ¡también es necesario! Seguramente lo necesitarás.

Hawaii, un territorio que va más allá de sus playas

Sus playas son muy famosas, pero no destacan solo por eso. No es un destino idóneo si solamente quieres disfrutar de eso. Muchos creen que son como las que hay en la Polinesia Francesa… pero nada que ver. Son distintas. En este último lugar sí que podrás disfrutar de las mejores playas de todo el mundo. En Hawaii las playas no son con agua turquesa y arena blanca, pero eso no quiere decir que no sean preciosas. Destacan Hanauma Bay, Hapuna Beach y, por supuesto, Lanikai.

Lo que más destacamos de estas islas son sus paisajes, con esas montañas y volcanes de fondo. Arena no tan blanca, sino más tirando a dorada. Por ese motivo no solamente podemos centrarnos en sus playas, porque tienes muchas más cosas por hacer. Es evidente que Hawaii vale mucho la pena. Es especial, distinto, ¡y digno de descubrir!