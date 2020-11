Caravaggio: arte y misterio en Malta

Dicen que es precisamente en Malta, en la Concatedral de San Juan en la Valletta, donde encontraremos la obra más importante que Caravaggio pintó a lo largo y ancho de su vida pero ¿sabes cómo acabó este genio italiano viviendo en Malta el tiempo suficiente para afrontar una pintura tan notable e inmensa? te lo contamos o, mejor dicho, te contamos lo que sabemos porque la vida de Caravaggio está llena de misterios también en Malta.

Concatedral de San Juan | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Lo que sabemos es que Caravaggio llegó a Malta huyendo de Italia porque allí lo buscaban por asesinato, pasó un año en la isla, lo cual no parece mucho tiempo pero lo cierto es que no fue un año vacío ni aburrido, el mítico pintor italiano estuvo la mar de entretenido por una parte pintando las maravillosas obras que todavía podemos ver hoy en la Concatedral de San Juan, en la Valletta: La Decapitación de San Juan y San Jerónimo escribiendo; y por otra parte enredando para cumplir un deseo: entra en la Orden de Malta.

Concatedral de San Juan | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Pues sí, Caravaggio quería entrar en la Orden de Malta pero no podía porque al no ser religioso y su fama de pendenciero tras la acusación de asesinato de la que había sido objeto en Italia se lo ponían difícil; fue su maestría como pintor y el magnífico trabajo que en este sentido hizo en Malta durante aquel año lo que le abrió las puertas de la Orden y en junio de 1608 fue nombrado caballero de la Orden de Malta.

La Decapitación de San Juan | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Pero no le duró mucho el gozo, por razones que se desconocen, y a pesar de que por entonces gozaba de popularidad y buena fama en Malta, fue arrestado y encerrado en el Fuerte de St. Angelo; no sabemos por qué pero, dado que huyó de Malta como antes lo hiciera de Italia, cabe pensar cualquier cosa... Lo que no cabe, si visitas Malta, es no maravillarse ante el imponente cuadro de La Decapitación de San Juan, imponente incluso en tamaño porque mide más de 3 metros y medio de alto y algo más de 5 metros de ancho, es además el único que firmó Caravaggio a lo largo y ancho de su carrera.