¿Sabes dónde van en otoño e invierno quienes no logran decidirse entre mar y montaña?

Costa Brava y Pirineu de Girona se presentan al mundo como un destino único en el que puedes vivir el doble ¿por qué? Porque aquí no tienes que elegir entre mas y montaña, aquí disfrutas del mar y de la montaña; pero lo cierto es que, a poco que te acercas a la historia y tradiciones de esta zona, descubres que visitarla no será vivir el doble sino mucho más porque no solo disfrutarás del mar y de la montaña, también de una de las tradiciones gastronómicas más ricas de España y de un destacado legado histórico. Eso, por supuesto, además del sinfín de experiencias de mar y montaña que te esperan en la Costa Brava y el Pirineu de Girona.

Estació d'Esquí La Molina | Foto: Laurence Norah. Arxiu Imatges PTCBG-2

Si hablamos de turismo cultural en la Costa Brava y el Pirineu de Girona hay que hablar de Palafrugell, pueblo natal de Jospe Pla en el que podrás disfrutar de un desayuno literario sobre este escritor; o del Figueres de Dalí donde podrás visitar el Teatro Museu Dalí; el monasterio de Santa María de Ripoll y el conjunto Monumental de Sant Pere de Rodes son también lugares imperdibles para quienes quieren descubrir los vestigios históricos más bellos de esta zona.

¿Eres más de turismo activo? Como seguro imaginas aquí lo tienes todo, desde actividades acuáticas a experiencias de alta montaña: rutas de senderismo como el Camino de Ronda entre Llafranc y Tamariu, esquiar en alguna de las 5 estaciones de esquí de la zona incluso por la noche, observación del cielo en el Observatori Albanyà o disfrutando de rutas en pisa nieves o con raquetas de nieve el Vall del Núria; submarinismo, viajes en globo, yoga entre viñedos, baños de bosque, experiencias welleness...

Costa Brava | Foto: Colera. Rafael López-Monné. Arxiu Imatges PTCBG

Mención especial merece la experiencia gastronómica de la Costa Brava y las razones que así lo justifican son 21 o 16, según se mire: 21 Estrellas Michelin, el galardón gastronómico más y mejor valorado del mundo, repartidas en 16 restaurantes; seguro que te resultan familiares nombres como los de El Celler de Can Roca, Miramar o Les Cols, son solo algunos de los mejores restaurantes de la zona. ¿Más que una experiencia de alta cocina buscas una experiencia gastronómica de altura? Reserva entonces en el Refugio Niú del Aguila en La Molina pero ten en cuenta que solo podrás llegar a él en telecabina y maquina pisa nieves ¿la experiencia en sí? Inolvidable: puesta de sol, cena y descenso acompañado por profesionales.