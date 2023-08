Broadway Week: del 4 al 17 de septiembre Broadway se apunta al 2x1

Hasta 24 producciones de Broadway y entre los días 4 y 17 de septiembre participan en la Brodway Week o, lo que es lo mismo, la semana de entradas al 2 por 1 en la capital mundial del teatro musical (con el permiso del West End londinense, Madrid y Hamburgo, que son las otras tres grandes enclaves señalados en el mapa por cualquier amante de los musicales.

Clásicos como Aladdin, Chicago, Harry Potter, el Rey León, & Juliet, Six, Wicked o Moulin Rouge son algunos de los musicales que participan de esta oferta, hay también novedades como el musical de Regreso al Futuro, The Cottage, Here Lies Love, The Shark is Broken, PUrlie Victorious o Shucked entre otros.

Wicked | Imagen cortesía de New York City Tourism + Conventions

La semana del 2 por 1 en Broadway se viene celebrando desde el año 2011 y, excepción hecha de los años pandémicos, ha ido ganando adeptos año a año (hasta la fecha esta iniciativa lleva vendidas más de 2 millones de entradas generando a Broadway unos ingresos que superan los 150 millones de dólares) ¿te tienta tanto como a nosotros? Si es así no tienes más que entrar en la web nyctourism.com (la web de Turismo de Nueva York), buscar el enlace a la Broadway Week y elegir espectáculo; podrás filtrar diferentes características (ganador del Premio Tony, Musical, comedia, teatro infantil…).

Ten en cuenta, eso sí, que esta oferta está sujeta a disponibilidad y que pueden aplicarse algunas restricciones para fechas concretas, en cualquier caso eso es algo que descubrirás fácilmente al elegir espectáculo e iniciar el proceso de compra de las entradas.

Moulin Rouge | Imagen cortesía de New York City Tourism + Conventions

No puedes perderte Nueva York en otoño, le decía Tom Hanks a Meg Ryan en aquella película… (Tienes un e-mail) pero lo cierto es que antes incluso de que llegue el otoño Nueva York se nos antoja ya un destino imperdible, gracias en gran medida a su Broadway Week, claro.

Más información en NYC Tourism / Broadway Week