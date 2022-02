15 musicales que confirman a Madrid como el nuevo Broadway europeo en 2022

Hace ya tiempo que venimos hablando de Madrid como la única ciudad del mundo que ha logrado ponerse a la altura del Broadway neoyorquino y el West End Londinense en lo que a su oferta de musicales se refiere; la pandemia cerró la mayor parte de los teatros del mundo pero Madrid mantuvo, en la medida de lo posible y bajo las restricciones que lo hacían posible, abiertos buena parte de los suyos y, ahora que vamos dejando la pandemia atrás, los musicales de Madrid suenan más alto y más fuerte que nunca en el panorama cultural internacional.

Pero ¿cuáles son los musicales que convierte a Madrid en el nuevo Broadway europeo? Dicho de otro modo ¿cuáles son los que no querrás perderte?

Entre los más vistos destaca El Rey León que es, además, uno de los musicales más representados en el mundo; Grease, el Musical que evoca la famosa película y su magnífica banda sonora se ha colado entre los favoritos, unos favoritos entre los que destaca también A Chorus Line, el musical de Antonio Banderas.

¿Más musicales que nacen del mundo de la música? We Will Rock you, El Musical, un imperdible para los fans de Queen, Tina, el Musical de Tina Turner, para los de la rockera más famosa y admirada del mundo y Cruz de Navajas, una cita ineludible para nostálgicos de Mecano.

¿Y los que nacen del mundo de la literatura? En Madrid tenemos el musical de El Médico, basado en la popular novela de Noah Gordon y El Tiempo entre Costuras que se basa en la ya icónica novela de Maria Dueñas.

El Guardaespaldas, basado en la famosa película interpretada por Whitney Houston y Kevin Costner y Fama, basado en la histórica serie de televisión (buscais la fama pero la fama cuesta y aquí es donde vais a empezar a pagar…) son otros dos musicales que están teniendo muy buena acogida.

¿Buscas un musical para disfrutar con niños? Lo difícil será elegir solo uno, aquí tienes nuestros favoritos: Pinocho, El mago de Oz y Los Sueños de Elsa para los más pequeños y Matilda y la Historia Interminable para los no tan pequeños.

Seguro que en este punto te estarás preguntando cuánto cuesta disfrutar de uno de los magníficos musicales madrileños pero la respuesta no es única, dependerá del musical, del teatro en el que se representa, del tipo de entradas que elijas… A continuación te facilitamos alguna información interesante al respecto de los quince musicales que te recomendamos en esta noticia.

El Rey León | Pixabay

El Rey León, el musical: estará en el Teatro Lope de Vega hasta el 8 de mayo y el precio de las entradas más económicas es de 27 euros.

Grease el musical: estará en el Teatro Alcalá hasta el 24 de abril, puedes conseguir las entradas (con descuento) desde 20 euros.

A Chorus Line: estará en el Teatro Calderón hasta el 3 de abril y el precio de sus entradas más baratas es de 28 euros.

We Will Rock You, el musical: estará en Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío hasta el 15 de mayor, el precio de las entradas más económicas es de 15 euros.

TINA, el musical de Tina Turner: estará en el Teatro Coliseum hasta el 1 de mayo, el precio de sus entradas más baratas es de 27 euros.

El Médico, el musical: estará en el Espacio Ibercaja Delicias Teatro hasta el 24 de abril y el precio de sus entradas más económicas, con descuento, ese e 20 euros.

Cruz de Navajas: estará en el Espacio Raro de Ifema hasta el 15 de mayo, sus entradas más baratas no llegan a los 15 euros.

El Tiempo entre Costuras: estará en el Espacio Ibercaja Delicias Gran Cabaret hasta el 22 de mayo y el precio de sus entradas, con descuento, ronda los 30 euros en el caso de las más económicas.

El Guardaespaldas, el musical: estará en el Espacio Ibercaja Delicias Teatro hasta el 29 de mayo y el precio de sus entradas más baratas es de 29 euros.

Fama: estará en el Teatro EDP Gran Vía del 4 de marzo al 2 de mayo y el precio de sus entradas supera los 30 euros

El Mago de Oz: estará en el Teatro Sanpol hasta el 2 de mayo y las entradas se pueden adquirir desde los 18 euros

Los sueños de Elsa: estará en el Teatro Arlequín del 6 al 27 de marzo y el precio de las entradas es, en el caso de las más económicas, 14 euros.

Pinocho: estará en el Teatro Sanpol hasta el 10 de abril y puedes hacerte con las entradas desde 15 euros.

La Historia Interminable: estará en el Teatro Calderón del 27 de septiembre al 27 de noviembre, las entradas están ya a la venta desde 23 euros

Matilda, el Musical: estará en el Teatro Rialto desde el 30 de septiembre hasta el 27 de noviembre pero ya puedes reservar tus entradas desde 27 euros.

Decíamos 15 musicales… pero quien dice quince dice dieciséis porque no nos resistimos a recomendarte uno mas, uno que demuestra que si no ves un musical en Madrid será porque no quieres: La llamada, en el Teatro Lara hasta el 31 de julio, pone a la venta sus entradas desde 9 euros.