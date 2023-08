Nueva York para los fans del Hip-Hop

Planificar un gran viaje como una visita a Nueva York significa elegir qué quieres ver y visitar, qué no te quieres perder, qué quieres hacer y, aunque sólo sea por falta de agenda, qué se quedará fuera de tu ruta neoyorquina; cuando el destino es una ciudad pequeña suele ser fácil abarcarlo casi todo, al menos casi todo lo interesante, aunque dispongas de poco tiempo, en grandes ciudades como Nueva York sucede al contrario, por mucho tiempo del que dispongas, se quedará corto para vivir tanto como ofrece la ciudad de los rascacielos, la más cosmopolita del mundo.

Hoy queremos recomendarte algunas visitas que ningún fan del Hip-Hop querría perderse ¿y por qué hablamos ahora del Hip-Hop? Porque los cinco distritos de Nueva York celebran actualmente el 50 aniversario del Hip-Hop en su lugar de origen, esta icónica ciudad americana. El Hip-Hop es más que música, es un movimiento cultural que va más allá de la música impregnando el universo del arte, la moda o la danza… y los cinco distritos de Nueva York.

Los diferentes eventos que se desarrollarán en Nueva York de aquí a final de año para celebrar el 50 aniversario del Hip-Hop son muchos más de los que caben en un artículo y por eso vamos a limitarnos a recomendarte algunos de los más interesantes que tendrán lugar durante el mes de agosto empezando por El Bronx.

Hush Tours. Walk This Way. Harlem. Manhattan. | Imagen de Hush Hip-Hop Tours, cortesía de New York City Tourism+Conventions (Turismo de Nueva York)

El 4 de agosto el Gran Maestro Flash, uno de los padres del Hip-Hop, y en El Bronx conmemorará su contribución a este movimiento cultural (Birth of a Culture: The 4 Elements Block Party. Grandmarter Flash and Friends).

En Queens y el 5 de agosto, concretamente en el estadio Forest Hills, será el turno de Rock the Bells, una plataforma global dedicada a enaltecer al cultura hip-hop.

Los días 5, 6 y 12 de agosto en Brooklyn, Queens y El Bronx respectivamente, se celebrarán fiestas gratuitas con DJs de renombre y artistas influyentes, habrá también instalaciones de arte urbano, comida callejera y diferentes experiencias interactivas además de charlas.

Del 9 al 12 de agosto se celebra la Semana del Hip-Hop en el Lincoln Center, en el Upper West Side de Manhattan y los días 11 y 12 de agosto tendrá lugar también el Fin de semana del 50 aniversario del hip-hop BRIC (actuarán Diagable Planets y Kari Fax además de Film Night: Brown Sugar).

Mapa del Hip-Hop. Nueva York | Imagen cortesía de Turismo de Nueva York.

El 11 de agosto los fans del hip-hop tienen una cita imperdible en el Yankee Stadium, en el Bronx, actuarán leyendas y pioneros del hip-hop como Run-DMC, Lil Wayne, Snoop Dogg, Ice Cube, Eve, Lil 'Kim, Remy Ma, Trina, T.I., Fat Joe, Common, A$AP Ferg, The SugarHill Gang y más. Pero antes de esta importante cita hay otra no menos atractiva: el 10 de agosto y en Times Square podrás pasártelo en grande con los principales instructores de hip-hop en talleres gratuitos de baile al aire libre (Baila en Times Square Ailey Extension Hip-Hop 50th Anniversary Celebration).

La diversión sigue, en agosto y también en septiembre e incluso en octubre, puedes descubrir todas las propuestas neoyorquinas para celebrar las bodas de oro del Hip-Hop aquí.