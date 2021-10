Brno tiene su gracia

Brno es una de las ciudades más importantes de Chequia llegando incluso a rivalizar con la mítica Praga pero hay algo en lo que Brno destaca y es en el ambiente festivo, un ambiente que debe en cierta medida a que es una ciudad universitaria pero también a la tradición de gran sentido del humor de la que se jactan en Brno, una tradición que solo podrás descubrir si te animas a disfrutra de una visita guiada... o si sigues leyendo esta noticia porque vamos a desvelarte tres de los lugares de Brno en los que se desvela su sentido del humor.

Antiguo Ayuntamiento de Praga | Imagen cortesía de Turismo de Chequia

La visita guiada y humorística a la bella ciudad de Brno empieza en el Antiguo Ayuntamiento, allí descubrirás los símbolos de la ciudad: un cocodrilo embalsamado suspendido del techo que es en realidad el famoso Dragón de Brno y un rueda de madera; ¿cómo puede ser que un temible dragón no sea más que un cocodrilo? Según cuenta la leyenda un dragón asolaba la ciudad de Brno y, para acabar con él, los vecinos le ofredieron de alimento una vaca rellena de cal viva que no solo mató al monstruo sino que reveló su verdadera forma, que era la de un reptil (un monstruo venido a menos, podríamos decir...); en cuanto a la rueda, la anécdota tiene también su gracia: un carpintero de Brno apostó con sus amigos que era capaz de construir una rueda en un día, ganó la apuesta y desplumó a sus amigos haciéndose rico (en términos monetarios porque amigos no lo quedaron muchos tras su hazaña...). Antes de alejarte del Antiguo Ayuntamiento debes fijarte en las 5 torres que decoran su fachada principal ¿ves lo torcida que está la torre central? No se sabe si fue accidente o hecha así con toda intención, pero cuentan que el arquitecto responsable de esta construcción, Anton Pilgram, estaba indignado por lo poco y mal que le pagaban por su magnífico trabajo y se dio a la bebida... lo que no sabemos es si la torre está torcida porque entre copa y copa no atinó a ponerla derecha o si la hizo así con malévola intención...

Brno | Imagen cortesía de Turismo de Chequia (visitczechrepublic.com #DestinoChequia).

El segundo lugar que te proponemos visitar para descubrir el humor de Brno es su Plaza de la Libertad, en ella descubrirás el reloj astronómico más moderno de Chequia; tiene seis metros de alto, es de granito negro y tiene forma de bala; ¿dónde está la gracia? en las mofas y burlas que ha levantado su forma entre los habitantes de Chequia, sus creadores dicen que tiene forma de bala en recuerdo del asedio sufrido por la ciudad pero lo cierto es que los habitantes de Brno le ven forma de otras cosas... y cuestionan, con gracia eso sí, incluso su funcionalidad diciendo que para ver la hora más que mirar hacia este reloj astronómico hay que mirar a una de las torres de la plaza y el reloj que luce.

Igleisa de Santiago | Imagen cortesía de Turismo de Chequia

Esta iglesia es famosa porque en ella fue descubierto el osario más grande de Chequia, en él hay más de 50 mil esqueletos humanos, claro que no es en el osario donde está la gracia de esta iglesia sino sobre él: descubrirás en un personaje muy... curioso en una de las ventanas laterales, se trata de un Nehanba (un sinvergüenza) que se toca con la mano su trasero desnudo ¿y que pinta tan irreverente figura en una iglesia? Hay varias teorías: hay quienes dicen que fue la venganza del arquitecto de la iglesia que se consideraba mal pagado, otros creen que en realidad este desvergonzado era en realidad una burla dirigida a los constructores de la Catedral de San Pedro y San Pablo porque el trasero desnudo de la escultura apunta en su dirección... (un calvo histórico, sería...).

Ya que estamos en la iglesia de Santiago, no debemos dejar de visitar la tumba del mariscal Louis Raduit de Souches, el gran defensor de la ciudad durante la Guerra de los Treinta Años porque él es el responsable de otra de las gracias de Brno: las 12 campanadas no suenan a las 12 horas sino a las 11 ¿a santo de qué? Fue el modo que encontraron los vecinos de Brno de engañar a los suecos que asediaban la ciudad, tocando las 12 a las 11, tras enterarse de qeu el comandante sueco al mando del asedio había decidio que, de no lograr un claro avance antes de las 12, se retiraría. Se retiró, sí, aunque el no supo que fue antes de lo que había previsto...

¿Te gustaría conocer más gracias de Brno? Para ello tendrás que visitar la ciudad... y dar con Patrik, un guía turístico local, hijo de una profesora de español, que además de hacer la visita guiada en español, conoce todas y cada una de las gracias de su ciudad natal, Brno.

Más información en #DestinoChequia, web de Turismo de Chequia