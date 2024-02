Bob Marley: One Love. Viaja a la Jamaica cel Rey del Reggae

Jamaica no sería la isla caribeña y musical que todos conocemos y queremos visitar sin Bob Marley, el Rey del Reggae y por eso, cuando veas su biopic rodado principalmente en Jamaica, esta isla paradisíaca subirá unos cuantos puestos, hasta ocupar el primero nos atrevemos a decir, en tu lista de destinos pendientes.

¿Cuáles son los lugares de Jamaica que querrás visitar después de ver la película Bob Marley: One Love? Toma nota…

Trenchtown, el barrio del Rey del Reggae, y el Museo de Bob Marley; en Kingston

Trenchtown es el barrio de Kingston en el que creció Bob Marley, un barrio pobre pero a la vez de esperanza y resistencia que tiene al Rey del Reggae como su gran inspiración; sin salir de Kingston tienes que visitar el Museo de Bob Marley, está en la última residencia del cantante en la isla, en el número 56 de Hope Road.

Tuff Gong, sus estudios de grabación, en Kingston

Si en Trenchtown es donde empezó todo porque es donde nació Marley, los estudios de Tuff Gong son el segundo capítulo porque los fundó el Rey del Reggae en 1970 y allí fue donde grabó algunos de sus éxitos más icónicos (No Woman, No Cry; I Shot the Sheriff; o Get Up, Stand Up entre ellos).

Jamaica | Pixabay

Nine Mile, la tumba de Bob Marley

Nine Mile es el lugar de peregrinación por excelencia para los fans de Bob Marley y es que es aquí donde termina la historia del Rey del Reggae, está enterrado aquí; claro que Nine Mile es mucho más que un cementerio, es un pueblo bonito y de gente amable del que resulta imposible no enamorarse; ejerció, además, como plató de rodaje del biopic de Bob Marley porque si bien aquí es donde termina la vida del Rey del Reggae, es también donde nace la leyenda…

Cuando llegues a Jamaica con los escenarios de la película Bob Marley: One Love en la cabeza no habrá decepción posible, la película se rodó casi íntegramente en Jamaica, en las calles de Trenchtown, en los estudios de grabación de Tuff Gong y en Nine Mile contando, además, con actores locales.

Ahora bien, ya que vuelas hasta Jamaica, no vas a limitarte a conocer la Jamaica de Marley sino que querrás descubrirla entera…

Jamaica | Pixabay

Otros lugares jamaicanos que no te puedes perder en la isla del Rey del Reggae

Seven Mile Beach, una playa de escándalo; Blue Hole, espectaculares piscinas de agua prístina que cae en cascada hacia una piscina de mayor tamaño; ¿más cascadas? Las YS Falls o las Reach Falls y por supuesto las del Dunn’s River Falls and Park; ¿más playas? Doctor’s Cave Beach; ¿más experiencias imperdibles? Un paseo en balsa por el río Martha Brae, aviturismo en Montego Bay y, por supuesto, turismo gastronómico en toda la isla…