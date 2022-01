¿Te imaginas cómo sería disfrutar de unas vacaciones de verano en Jamaica?

Fue en junio de 2020 cuando Jamaica abrió sus fronteras al turismo, desde entonces y a pesar de que la pandemia seguía activa, el país ha recibido ya a más de un millón de viajeros; ahora que el mundo comienza una desescalada casi global al estar el coronavirus convirtiéndose en un virus endémico, Jamaica está preparada para que la recuperación de su sector turístico sea total y anuncia interesantes novedades que harán que cuando pienses en un gran viaje para el verano de 2022 empieces a bailar reggae.

Mento Band | Imagen cortesía de Turismo de Jamaica

Jamaica celebra en 2022 el 60 aniversario de su independencia

Habrá celebraciones por toda la isla y durante todo el año aunque será el 6 de agosto, día en el que se celebra la independencia, cuando tenga lugar el evento más destacado de todas las celebraciones, Festival de Jamaica en el National Arena Kingston; los mejores músicos y bailarines además de otros artistas locales se darán cita ese día para mostrar al mundo lo mejor de la cultura jamaicana en una gala que promete ser inolvidable.

En mayo se celebra el Festival del Ron de Jamaica

Serán varios los eventos que se celebrarán en el marco del Festival del Ron de Jamaica, algunos serán virtuales y otros presenciales en Montego Bay; habrá seminarios y demostraciones, se desvelará el proceso de producción del ron jamaicano, habrá catas... y todo ello maridado con la mjeuor música en directo de la isla.

Jamaica presenta en 2022 una oferta hotelera renovada y ampliada

El parón de la pandemia ha hecho que muchos establecimientos hoteleros aprovecharan la falta de actividad para renovar sus instalaciones o incluso abrir nuevos hoteles, esto es algo que se ha notado especialmente en Jamaica: en noviembre de 2020, hace poco más de un año, se inauguraba el Eclipse at Half Moon, una lujosa ampliación del hotel Half Moon de Jamaica, cuenta incluso con playa privada para sus 57 alojamientos de lujo; a finales de 2021 se inauguraba el The Ocean Eden Bay by H10 Hotels cerca de Montego Bay, un hotel adults only con SPA, piscina, restaurante con cena espectáculo... Además el Grupo Piñeiro (propietarios de los Bahía Principe Hotels & Resorts que cabe que conozcas por sus hoteles en la República Dominicana y Tenerife) han anunciado una inversión millonaria en el país.

Esto en lo que respecta a las novedades de Jamaica en 2022 y sin olvidar las visitas obligadas del país cualquiera que sea el año o el momento del año en que lo visites: el Museo de Bob Marley, las cascadas del río Dunn, la Laguna Luminosa, la palya Seven Miles, el Parque Nacional Blue Mountains, la Nacional Gallery de Jamaica, las cuevas Green Grotto, Lime Cay, el parque de aventuras Mystic Mountains...

Bailarines en Kingston | Imagen cortesía de Turismo de Jamaica

¿Requisitos a cumplir para viajar a Jamaica?

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que hablamos de los requisitos que están en vigor actualmente, según evolucione la pandemia, especialmente si lo hace hacia dejar de ser pandemia, estos requisitos pueden no solo reducirse sino desaparecer del todo.

¿Cómo llegar a Jamaica?

Interesante pregunta, ciertamente. La intención de Jamaica es recuperar cuanto antes su línea Madrid-Montego Bay como punto de partida para la recuperación de los vuelos directos de España a Jamaica, mientras esto sucede podemos llegar a Jamaica volando desde Londres, Frankfurt, Zurich o Bélgica. Otra opción para volar de España a Jamaica actualmente es haciendo escala en Estados Unidos.