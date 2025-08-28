¿Tienes vacaciones en septiembre? 10 destinos imprescindibles lejos de las multitudes

El verano se va despidiendo, pero la aventura no tiene por qué terminar: septiembre se presenta como el mes perfecto para explorar el mundo de una forma más relajada. Por eso, Civitatis ha preparado una lista de destinos a los que viajar para aquellos que todavía no han disfrutado de sus merecidas vacaciones… ¿Se convertirá el mes de septiembre en el futuro agosto?

1. Lanzarote

Playa de Famara, en Lanzarote (Islas Canarias) | iStock

Si buscas un lugar donde la naturaleza y la cultura se den la mano, Lanzarote es una apuesta segura. Sus paisajes volcánicos parecen de otro planeta, y el legado arquitectónico de César Manrique está presente en cada rincón. El Parque Nacional de Timanfaya, las playas de Papagayo, el Charco de los Clicos o el insólito Museo Atlántico (con esculturas sumergidas que solo descubrirás buceando) no son nada más que el principio. Y si eres de los que viajan con el paladar, sus vinos con denominación de origen, cultivados sobre tierra volcánica, te van a conquistar. Un tour por las bodegas El Grifo es casi obligatorio.

2. Malta

Malta | Civitatis

Pequeña en tamaño, enorme en historia. Malta presume de templos megalíticos de hace miles de años, ciudades amuralladas como La Valeta y playas que parecen sacadas de una película. Septiembre es un mes ideal: el mar sigue a buena temperatura, el sol acompaña y hay menos turistas que en pleno verano. Además de la isla principal, no olvides reservar un día para visitar Gozo y Comino, con la famosa Blue Lagoon.

3. Chicago

Chicago | Civitatis

Antes de que llegue el frío del otoño, Chicago luce su mejor cara. La llaman "la Ciudad del Viento", pero lo que más sopla aquí es su espíritu cosmopolita. Sus miradores, como el 360 Chicago Observation Deck, ofrecen vistas impresionantes del lago Michigan y de sus más de mil rascacielos. Puedes combinar un crucero arquitectónico, un paseo por el Millennium Park y una ruta de arte urbano para llevarte una imagen completa de esta vibrante ciudad estadounidense.

4. Barcelona

Park Güell, en Barcelona | iStock

En septiembre, la Ciudad Condal respira más tranquila: menos colas, menos cruceristas y la misma energía de siempre. Entre lo imprescindible: la Sagrada Familia, el Parque Güell y un paseo por el Barrio Gótico. Si te apetece algo distinto, sube en teleférico a Montjuïc, prueba un tour de tapas en La Boquería o descubre el legado de Gaudí en un recorrido temático. Y para los más futboleros, la visita al Spotify Camp Nou sigue siendo una experiencia de campeonato.

5. Marrakech

Jemaa el-Fnam, plaza de Marrakech | iStock

Marrakech es un viaje para los sentidos: el bullicio de la plaza Yamaa el-Fna, el laberinto de su zoco, los aromas de sus especias y la belleza de sus mezquitas. Además, es el punto de partida perfecto para una aventura en el Sáhara, ya sea hacia las dunas de Merzouga, el desierto de Zagora o el cercano Agafay. Puedes vivirlo a bordo de un camello, en quad o disfrutando de una noche bajo las estrellas. Y si necesitas una pausa, nada como un hammam tradicional para cerrar el día.

6. Bali

Bali, en Indonesia | iStock

Más que una isla, Bali puede considerarse un estado de ánimo. Este paraíso terrenal te envuelve con su vibrante cultura, sus exuberantes paisajes de arrozales y la serenidad de sus templos milenarios. Septiembre es el mes ideal para visitarla, ya que el clima es perfecto, con sol y cielos despejados, y las multitudes del verano han comenzado a disiparse. Desde los retiros de yoga y la artesanía de Ubud hasta las playas paradisíacas de la costa sur y sus olas perfectas para el surf, la isla ofrece una experiencia para cada viajero. Si quieres descubrir la faceta más salvaje de la región.

7. Budapest

Budapest | Civitatis

Conocida como la "Perla del Danubio", Budapest es una de las capitales más bellas de Europa y un destino perfecto para septiembre. Con la llegada del otoño, la ciudad se tiñe de tonos dorados y el clima es ideal para caminar sin agobios. La magia de la capital húngara reside en el contraste entre la histórica Buda y la vibrante Pest. No te pierdas el imponente Castillo y el Bastión de los Pescadores en un lado, y el espectacular Parlamento en el otro. Para un toque de bienestar, sumérgete en sus famosos baños termales, y si quieres conocer su pasado, una visita guiada por el Parlamento te dejará sin palabras.

8. Madeira

Pueblo de Seixal de la costa norte, Madeira | iSTock

La "isla de la eterna primavera" es un paraíso natural donde el verde de sus bosques se encuentra con el azul del océano. Septiembre es el mes perfecto para explorar sus famosos senderos de levadas, que te guían a través de paisajes de ensueño. La capital, Funchal, te espera con sus jardines y su mercado, mientras que un descenso en los tradicionales carros de cesto es una aventura obligatoria. Para descubrir el interior de la isla, un tour en 4x4 te permitirá adentrarte en los rincones más salvajes, desde acantilados impresionantes hasta piscinas naturales de lava.

9. Salvador de Bahía

Salvador de Bahía | Civitatis

Si buscas un destino que combine historia, cultura y playa, Salvador de Bahía es una elección fantástica. La primera capital de Brasil es un vibrante mosaico de colores, sonidos y sabores que palpitan al ritmo de la música y la danza afrobrasileña. Visítala en septiembre para disfrutar del clima cálido y de la afluencia turística más baja. Pasea por el Pelourinho, su centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad, y déjate llevar por el ambiente de sus calles empedradas. Disfruta de la gastronomía local y relájate en sus playas, como la de Itapuã, para una experiencia completa.

10. Cabo Verde

Playa de Santa María, en la Isla de Sal, Cabo Verde | iStock

Un archipiélago de diez islas en el Atlántico que es mucho más que un destino de sol y playa. Cabo Verde te sorprende con paisajes que varían drásticamente, desde las dunas de la Isla de Sal hasta los picos volcánicos de Fogo. En septiembre, el tiempo es ideal para el buceo y los deportes acuáticos. Es la oportunidad perfecta para conocer la morna, un género musical melancólico Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y para disfrutar de la gastronomía local con influencias africanas y portuguesas. Si te atreves, la excursión al Pico do Fogo te llevará a la cima de su volcán activo, una aventura inolvidable.