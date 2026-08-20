Barcos de época toman Menorca del 25 al 29 de agosto

Si hay algo que resulta tan hipnótico como atractivo es ver veleros clásicos navegando cerca de la costa, su estampa resulta imponente, más cuanto más se acercan, y por eso la cita anual que nos propone el Club Marítimo de Mahón se nos antoja un imperdible del verano y es que en la Copa del Rey Repsol de Barcos de Época participan mas de 40 embarcaciones de 13 países y las imágenes que nos regalan frente a las costa de Menorca son de las que se quedan grabadas en la retina durante todo el invierno.

Entre los barcos inscritos para participar en esta regata destacan los Big Boats, que son aquellos cuya eslora supera los 23 metros, es decir, los más grandes; entre ellos están The Lady Anne, Hallowe’en, Viveka y Cariad que son cuatro embarcaciones que atraen irremediablemente la atención de todo el mundo allá donde navegan ¿más barcos clásicos que estarán en Menorca a finales de este mes? Baruna, Kahuarangi, Esperanza, Clariones o Legolas entre otros veleros que no faltan a ninguna de las principales citas europeas de vela histórica.

Veleros clásicos | Imagen cortesía de Turismo de Menorca

Claro que lo espectacular de esta competición no son solo los barcos de época, aunque llamen la atención allá donde vayan, sino el lugar en el que tiene lugar la regata, no hay que olvidar que el epicentro está en el puerto de Mahón que es uno de los mayores puertos naturales del mundo. Ambiente náutico, marinero y clásico para terminar agosto ¿qué más se puede pedir?.

En cuanto a la regata en sí podemos confirmar que se los participantes están organizados en tres categorías: Época, Clásicos y Espíritu de Tradición y Big Boats y competirán en hasta cinco pruebas costeras que recorrerán tanto el gran puerto de Mahón como el litoral de la isla; es una cita imperdible, tan importante ya que forma parte del circuito internacional Mediterranean Champions Cup, un circuito del que forma parte regatas de clásicos tan famosas como la de Cannes o la de Antibes (también la de Palma, por supuesto).

Veleros en Menorca | Imagen cortesía de Turismo de Menorca

Si eres un amante de la vela, de la navegación histórica, del mar, de las islas, de los barcos… y no tienes planes para finales de mes, tenlo claro, del 25 al 29 de agosto te esperan en Menorca.