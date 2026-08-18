8 rutas moteras para recorrer la provincia de Huelva

Hasta 8 son las rutas trazadas en la provincia de Huelva para que los moteros disfruten de sus motos en un entorno realmente espectacular, un recorrido (u ocho) entre playas, sierra, minas, marismas y viñedos; cada una de estas ocho rutas ofrece no solo un trazado diferente sino también una propuesta de ocio distinta (no es lo mismo llegar al Rocío que a las Minas de Riotinto); a continuación te detallamos cuáles son y qué ofrecen cada una de estas rutas moteras ovetenses, ten en cuenta que, además puedes enlazarlas y que recorren en total unos 1.600 kilómetros:

De Huelva a Aracena

La primera de las rutas arranca en Huelva ciudad y nos lleva hasta Aracena tras recorrer 268 kilómetros que bordean la corona norte del Parque Natural de Doñana y el Parque Natural de Sierra de Aracena y los Picos de Aroche; es una ruta de curvas sinuosas y paisajes preciosos entre los que descubrirás algunos de los enclaves mineros ovetenses antes de llegar a Aracena, una localidad tan famosa por su gastronomía en general como por su jamón en particular.

De Aracena a Minas de Riotinto

Motos en Huelva | Imagen cortesía de Turismo de Huelva

La segunda ruta arranca en Aracena, junto al castillo, y llega hasta las famosas Minas de Riotinto; es una ruta de poco más de 200 kilómetros a través de la sierra noroeste de la provincia descendiendo después hacia la cuenca minera ovetense; hay un tramo de bosques justo antes de llegar a la zona minera donde dominan los colores rojizos y ocres.

De Minas de Riotinto a Mazagón

192 kilómetros son los que tendrás que recorrer en la tercera ruta que une las Minas de Riotinto y Mazagón pasando por la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, atravesando túneles de árboles camino de Almonaster la Real, Andévalo y Niebla hasta llegar a Mazagón, junto al mar y rodeada por los bosques que rodean Doñana.

De Mazagón a El Rocío

Para recorrer la cuarta ruta motera por Huelva partirás de Mazagón rumbo a El Rocío, es una ruta costera que transita cerca de las plantaciones de fresas y frutos rojos, de Palos de la Frontera y Moguer atravesando localidades como Calañas, Zalamea la Real o Valverde del Camino. La ruta termina en zonas vitivinícolas y en uno de los enclaves más populares de Huelva, El Rocío. Esta ruta es de algo más de 220 kilómetros.

De El Rocío a Ayamonte

Motos en Huelva | Imagen cortesía de Turismo de Huelva

De El Rocío a Ayamonte, a través de esta ruta que es además la más apacible de las ocho que te proponemos, recorre unos 150 kilómetros que nos acercan a Portugal bordeando la línea de costa y llegando a los lugares colombinos como son Palos de la Frontera, La Rábida y el Muelle de las Carabelas.

De Ayamonte a Encinasola

La sexta ruta, que recorre 186 kilómetros, arranca en Ayamonte siguiendo el río Guadiana y uniendo el norte y el sur de la provincia de Huelva; las carreteras de esta ruta son sinuosas y nos acercan a Sanlúcar de Guadiana, a la Sierra Oeste y al punto más septentrional de la provincia de Huelva que está en Encinasola.

De Encinasola a Galaroza

236 kilómetros unen, o separan (según se mire), Encinasola y Galaroza a través de carreteras divertidas y sinuosas, entre dehesas de encinas, campos de alcornoques y la tierra del jamón, de uno de los mejores jamones del mundo: Cumbres Mayores, Aracena, Cortegana, Jabugo, El Repilado y Almonaster son parte de esta ruta).

De Galaroza a Huelva (ciudad)

Estas rutas, en conjunto, son una gran ruta circular de 1600 kilómetros que empieza y termina en Huelva; la octava etapa recorre los 224 kilómetros que van de Galaroza a Huelva atravesando la provincia de norte a sur y recorriendo paisajes magníficos y sorprendentes, transitando además por carreteras cómodas.