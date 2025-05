Así es Socotra, una de las islas más extrañas del mundo

¿Eres una persona a la que le gusta conocer destinos de lo más extraños? Pues entonces estás de suerte, porque en este artículo vamos a hablar de uno que no tiene desperdicio. Se trata de Socotra, una isla situada en el océano Índico, apodada como "Galápagos", que sin duda es una de las más raras de todo el planeta. Puede que dicho así suene un tanto exagerado y no te lo creas. Pero la verdad es que Socotra es una isla bastante extraña... y única. Y de eso es de lo que vamos a hablar en las siguientes líneas.

Para empezar, te diremos que esta isla situada entre África y la península Arábiga, en Yemen, cuenta con multitud de árboles que parecen traídos de otro planeta. Y es que nada más y nada menos que el 37% de sus especies de plantas son endémicas, lo que significa que no están en ningún otro lugar del mundo. Concretamente, son 300 de 825 las especies que solamente se pueden ver en Socotra y que hacen de su flora una tan especial.

Algo similar sucede con los animales, puesto que el 90% de sus reptiles y el 95% de sus caracoles terrestres son también endémicos y, por tanto, los viajeros sólo tendrán la oportunidad de verlos en persona si visitan Socotra. Dicho esto, no queda duda de que la biodiversidad de esta isla es uno de sus puntos fuertes y, sin duda, contribuye a hacer de este rincón del planeta uno tan particular.

Árbol de sangre de dragón en Socotra | Imagen de Boris Khvostichenko(User:Boriskhv), licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, podríamos decir que la isla de Socotra no es solamente una de las más raras de la Tierra, sino también una de las más fascinantes. Y entre sus tesoros, volviendo ahora a sus plantas y árboles, se encuentra el conocido como árbol de sangre de dragón. Tiene forma de paraguas invertido y recibe su nombre de su savia roja. No obstante, no es la única especie a destacar, sino que también podemos hacer mención a otras como las rosas del desierto o su incienso.

Claro está, tomar la decisión de visitar este destino únicamente por esto no parece muy apropiado a no ser que a uno le gusten mucho las plantas. Pero la verdad es que Socotra esconde mucho más, como playas vírgenes y cuevas ocultas que dan lugar a paisajes marcianos. El mar turquesa, las dunas blancas, las cuevas kárticas repletas de inscripciones antiguas o sus montañas escarpadas con vistas de escándalo son otros de sus atractivos.

Sin embargo, no diremos que se trata de lugares turísticos, porque no sería cierto. Algunas de sus playas salvajes, como Detwah Lagoon o Aomak, son también desiertas. No hay hoteles ni otros servicios, solo naturaleza en su estado más puro dado que el turismo aquí es limitado. Los vuelos son escasos y los servicios turísticos también lo son. Sin duda, se trata de un destino únicamente válido para los viajeros más intrépidos.