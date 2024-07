Así se disfruta de los mejores castillos de España

Desde hace no poco tiempo solemos hablar no solo de lugares que, por unas u otras razones, merecen una visita sino de la propia experiencia del viaje, es decir, no nos conformamos con viajar para ver y conocer nuevos lugares sino que queremos vivirlos y si hablamos de viajar a edificios históricos como los incluidos y en la Red de Castillos y Palacios, hablamos de experiencias únicas e inolvidables, auténticos viajes en el tiempo en lugares que llevan en pie más tiempo del que viviremos jamás.

A continuación te desvelamos algunos de esos lugares y experiencias para que dejes de soñar con viajar en el tiempo y experimentes ese gran viaje que sueñas...

Visita teatralizada al Palacio de la Magdalena, en Santander

Desde el 14 de julio y hasta el 8 de septiembre podemos visitar el Palacio de la Magdalena de un modo diferente, disfrutando de su imponente belleza pero haciéndolo también como si viajásemos en el tiempo, visitándolo en sus momentos de máximo esplendor gracias a las visitas teatralizadas que nos acercan a personajes tan importantes como la Reina Victoria Eugenia y el Rey Alfonso XIII.

Palau Ducal dels Borja | Imagen cortesía de la Red de Patrimonio Histórico de España (Castillos y Palacios)

Tast de la Duquessa y Palau a la fresca en el Palau Ducal dels Borja, en Valencia

Si eres un amante de las experiencias gastronómicas, ésta te va a encantar: el Tast de la Duquessa, que se celebra del 8 de julio al 19 de agosto, consiste en una cena degustación de 5 playos maridados con otras tantas cervezas en el Patio de Armas del palacio; el Palau a la fresca por su parte es una visita guiada pero también con final perfecto para foodies y amantes del enoturismo: vermut y tapa en la terraza del palacio al atardecer.

Visitas nocturnas guiadas en el Castillo de Álora

Estas visitas nocturnas son todo un espectáculo porque no se limitan al castillo sino al casco antiguo de Álora, además no se trata de visitas guiadas al uso sino también teatralizadas; mientras recorremos la localidad descubriremos su pasado zambulléndonos en él gracias al toque de misterio que siempre da la noche y, por supuesto, a los guías.

Castillo de Belmonte | Imagen cortesía de la Red de Patrimonio Histórico de España (Castillos y Palacios)

Noches de Misterio y el Pasaje del Terror en el Castillo de Belmonte

Todos los viernes y sábados de agosto (salvo los días 16 y 17) el Castillo de Belmonte celebra sus noches de misterio; se trata de una experiencia inolvidable en la que sólo tendrás que dejarte llevar por un guía, será él quien te cuente las leyendas de este castillo...

¿Y por qué no se celebran las noches de misterio los días 16 y 17 de agosto? Porque ese fin de semana el Castillo de Belmonte nos ofrece otra experiencia: el Pasaje del Terror, una aventura que nos lleva a la Cárcel de Cronos, el lugar en el que el tiempo (a través del que viajas) se convierte en una pesadilla.

La noche de las velas en el Conjunto Patrimonial de El Romeral, en Toledo

El próximo 27 de julio Toledo celebra una noche mágica en el Conjunto Patrimonial de El Romeral, se trata de la noche de las velas, una velada en la que la localidad apaga todas sus luces e ilumina sus calles con centenares de candelas y lamparillas que marcan el camino hacia diferentes escenarios en los que se celebran conciertos gratuitos.