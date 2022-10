Admiralty Arch: ¿por qué hay una nariz en su interior y qué leyendas esconde?

No es ningún secreto que Londres se ha convertido en una de las ciudades europeas que más turistas recibe. Esto no es producto de la casualidad, ya que cuenta con numerosos rincones, monumentos y edificaciones que no dejan indiferente a nadie. Un claro ejemplo lo encontramos en el conocido como Admiralty Arch.

Traducido al castellano como Arco del Almirantazgo, estamos ante un inmenso y peculiar edificio de oficinas. En él se encuentra un imponente arco que da acceso a un paso peatonal entre The Mall y Trafalgar Square. Su diseño se produjo por Sir Aston Webb allá por el año 1910.

Tan solo bastaron dos años para finalizar las obras. Cabe destacar que se encuentra justo al lado del antiguo edificio del Almirantazgo, de ahí que este Arco reciba ese nombre. Fue el Rey Eduardo VII quien se encargó de financiar la construcción de esta edificación, a modo de homenaje a su madre, la Reina Victoria.

Admiralty Arch | Imagen de Lewis Clarke en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

A pesar de los esfuerzos, el monarca no pudo ver terminada esta obra ya que falleció antes de que esto sucediera. En la parte más alta de esta edificación, podemos encontrar una inscripción en latín, en el que se lee lo siguiente: “En el décimo año del Rey Eduardo VII, a la Reina Victoria, de los ciudadanos más agradecidos. 1910”.

Cabe destacar que encontramos un par de figuras sobre La Artillería y La Navegación que son diseño de Thomas Brock, uno de los escultores ingleses más reconocidos. Por si fuera poco, en el exterior del Admiralty Arch encontramos una estatua de nada más y nada menos que del Capitán James Cook.

La nariz, uno de los grandes símbolos del Admiralty Arch

Estamos ante uno de los elementos que más llama la atención a todo aquel que decide conocer este imponente monumento. Y siendo honestos, no es para menos. Sobre la pared interior de uno de sus arcos nos encontramos con esta nariz humana. Está a unos 2 metros de altura, perfecto para ser tocada por un caballero a caballo. Realmente hay poca información sobre el motivo por el que decidieron colocarla ahí.

Pero, eso sí, no faltan las leyendas. Hay quien cree que esta nariz está en honor al Rey Eduardo VII, aunque otras tantas historias indican que se trata de nada más y nada menos que la nariz de Napoleón Bonaparte. Sea como sea, lo cierto es que es un elemento que no deja indiferente a nadie.

Admiralty Arch | Imagen de Warden en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Debemos tener en cuenta que el arco central del Admiralty Arch, normalmente, está cerrado con una verja. Y es que su uso está reservado para ceremonias en las que la Familia Real Británica es protagonista. Los otros dos arcos están abiertos al público y se puede pasar por ellos.

En la actualidad, el Admiralty Arch no solamente alberga la Oficina del Gabinete, sino también la Unidad de Estrategia del Primer Ministro e, incluso, el Destacamento de Fuerzas de Exclusión Social. Además, se ha convertido en una de las construcciones más visitadas, año tras año, en la ciudad de Londres. ¡Es impresionante!

...

También te puede interesar...

Homenaje a la reina Isabel II desde de Hyde Park en Londres: 96 salvas por sus 96 años de vida