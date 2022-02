Estas son algunas de las historias y leyendas de la Torre de Londres

Si no eres un gran fan de la historia cabe que para ti la Torre de Londres no sea más que el lugar en el que decapitaron a alguien importante, en el que se guardan las Joyas de la Corona británica y en el que se crían cuervos por no sé qué leyenda (de la que por cierto ya te hablamos en Viajestic...) pero lo cierto es que este imponente conjunto de edificios es uno de esos lugares llenos de momentos históricos que alimentan leyendas.

Las leyendas nacen de la tradición literaria, ya sea oral o escrita, y de las historias sin contar, mal contadas o contadas a medias, es decir, de las historias cuyos detalles se desconocen; es en esa falta de información en donde la imaginación campa a sus anchas y rellena los huecos ¿cuáles son las historias más conocidas de la Torre de Londres? Te contamos algunas...

Torre de Londres | Pixabay

Empecemos por el principio, el contexto histórico: la Torre de Londres, Palacio Real y Fortaleza de su Majestad, data del S.XI, su edificio principal, la Torre Blanca, se construyó en 1078; este dato por sí mismo explica lo emblemático que es este lugar, se trata de un edificio que ha visto siglos de historia e historias... Además, la Torre de Londres ha prestado servicio en diferentes y dispares ocupaciones: ha sido prisión y casa de fieras, casa de la moneda, armería, tesorería, registro... y también casa de las Joyas de la Corona. La importancia de este edificio a lo largo de la historia ha sido tal que poseerla era condición sine qua non para dominar el país entero, de ahí que se reforzara con edificios a su alrededor y también con un foso.

Y ahora que tenemos una pincelada de contexto, nos adentramos en la Torre de Londres y recorremos sus edificios (unas 20 torres...) para descubrir sus historias y leyendas no sin antes recordar que la leyenda que dice que quien posee la Torre Londres domina el país y que si desaparecieran https://www.lasexta.com/viajestic/curioso/sabes-que-hay-siempre-cuervos-torre-londres_202004215e9eabef2fd5f50001782db3.html|||los cuervos de la Torre de Londres caería la monarquía británica y con ella la propia Torre, son las dos historias legendarias más importantes relativas a esta espectacular edificación.

Torre Blanca. Torre de Londres | Pixabay

La Torre Blanca es el edificio más emblemático de esta fortaleza, era un palacio propio de reyes, dicen que el más completo de Europa en el SXI, algo que no debes olvidar cuando la visites... aunque las historias más legendarias de la Torre de Londres no están asociadas a este espacio por mucho que sea el que le da nombre a la fortaleza entera.

La Torre Wakefield es la más grande, tras la Torre Blanca, y fue construida por Enrique III quien situó allí sus aposentos pero no es por eso por lo que se recuerda especialmente a esta torre sino porque fue aquí donde, tras la Guerra de las Dos Rosas, fue encarcelado y ajusticiado el rey Enrique VI en mayo de 1421.

La Torre Beauchamp debe su interés y fama también a la historia carcelera de la Torre de Londres: aquí estuvo encarcelado el Conde de Warwick, de nombre Thomas Beauchamp, también el primer duque de Northumberland y sus cinco hijos y el Conde de Arundel, Philip Howard, quien para añadir leyenda a la torre, murió en ella.

La conocida como Torre Sangrienta lo dice todo en su nombre: cuando se construyó no tenía este nombre, era la Torre del Jardín pero tras los hechos en ella ocurridos su nombre cambió y es que aquí fueron encarcelados presos de alto rango como algún que otro arzobispo de Canterbury, dos para ser exactos, Thomas Cranmer y William Laud; además, en época de los Tudor, en esta torre no solo hubo presos, también muertos: aquí se suicidó el Conde de Northumberland, Henry Percy, y fue envenenado por orden del rey el noble Sir Thomas Overbury.

La Torre Martin es famosa por una leyenda, con hechuras de ser verdad, que tiene que ver con las Joyas de la Corona y es que esta torre es uno de los diferentes edificios que han guardado las Joyas de la Corona en diferentes de la historia; aquí estaban cuando el coronel Thomas Blood intentó robarlas pero, según cuentan, no logró salir de la torre con ellas...

La Torre Verde, que no era ya prisión sino lugar de ejecución privado de condenados de alto rango (siempre ha habido clases, también para morir); aquí fueron ejecutadas dos de las esposas de Enrique VIII, la popular Ana Bolena y también Catalina Howard (segunda y quinta esposa del rey que revolucionó la Iglesia en Inglaterra a cuenta de sus deseos de casarse y descasarse a placer).

Tower Hill, es la torre en la que fue decapitado Thomas Moro, quien se despidió del mundo pidiendo ayuda a Dios para subir (al cielo, suponemos) porque para bajar (¿al infierno?) podría arreglárselas solo...

¿Más presos relevantes de la Torre de Londres? el espía Rudolph Hess, muy cercano a Hitler, durante la II Guerra Mundial (no fue el único).

Puente y murallas. Torre de Londres | Pixabay

Con tanto preso y tanto muerto (solo hemos mentado a los más notables pero fueron muchos más los condenados a pena capital en el tiempo que la Torre de Londres fue prisión) no es de extrañar que se sucedan las leyendas... Dicen que los muertos, muchos de ellos enterrados en el terreno de la Torre, la recorren en procesión, algunos de ellos con la cabeza bajo el brazo o simplemente sin cabeza (muchos habían sido decapitados); Ana Bolena, por ejemplo, es de las que se cuenta que camina como alma en pena por la torre portando su cabeza bajo el brazo; otro de los fantasmas de la Torre (se cuentan por cientos) es Thomas Becket, asesinado en misa por orden de Enrique II.

Una historia más que alimenta la leyendas de la Torre de Londres es la de los desaparecidos hijos de Eduardo IV, dos príncipes y herederos al trono encerrados en la Torre, en su espacio palaciego, bajo la custodia de su tío Ricardo III; eso es lo único de lo que tenemos constancia porque lo que pasó después es un misterio, los niños desaparecieron y es una creencia históricamente aceptada pero puesta en cuestión infinidad de veces que Ricardo III los mandó matar...

Ten en cuenta todas estas historias y leyendas cuando visites la Torre de Londres y te deleites en todo lo que allí se expone... eso sí, no te prives de la visita guiada por los Beefeeters, guardianes de la Torre, porque son ellos quienes te contarán estas y quien sabe si otras leyendas de la Torre de Londres.