Acantilados de Los Gigantes: su historia y por qué merece la pena visitarlos

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a las Islas Canarias, uno de los grandes paraísos que podemos encontrar en España. En concreto, viajamos a la isla de Tenerife, donde se halla uno de los accidentes geológicos erosivos sobre materiales volcánicos más impresionantes del país. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a los Acantilados de Los Gigantes.

Están ubicados en la costa oeste de la mencionada isla, y llaman poderosamente la atención por sus paredes verticales, que caen sobre el océano desde alturas que oscilan entre los 300 y 600 metros. Los Acantilados de los Gigantes están repartidos administrativamente entre los municipios de Santiago del Teide y Buenavista del Norte. Todo ello dentro del Parque rural de Teno.

Los Acantilados de Los Gigantes (Tenerife), a través de sus características

Es importante señalar que este lugar, en tiempos de los guanches, era conocido como “Muralla del Infierno” o, incluso, “Muralla del Diablo”. El motivo por el que era llamado de esta manera tenía estrecha relación con su geografía, puesto que resulta verdaderamente infranqueable hacia el interior de la isla.

De hecho, solamente algunos barrancos como son el caso de Juan López, Carrizales, Barranco Seco o el Natero se abren camino a través de estos acantilados. Así pues, dejan pequeñas playas de arena natural en su desembocadura. Allí se pueden ver habitualmente barcos de recreo, ya que, por su fisonomía, es bastante complicado llegar a estas playas a través de los barrancos.

Debemos tener en cuenta que estos acantilados, por debajo del nivel del mar, no se continúan hacia la profundidad. Es más, los fondos marinos de esta zona tienen aproximadamente 30 metros de profundidad. Así pues, debido a su complicado acceso, cuentan con una riqueza natural que atrae a numerosos pescadores y submarinistas.

Acantilados de Los Gigantes | Imagen de dronepicr, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

No podemos dejar de mencionar que tanto el clima como la situación panorámica han hecho factible la urbanización turística de la costa de Santiago del Teide. No solamente cuenta con una zona residencial y hostelera, sino también un espectacular puerto deportivo. Es más, la localidad de Los Gigantes no aparecía como topónimo en los mapas hasta la década de los 50 del pasado siglo.

El paso del tiempo hizo que acabase convirtiéndose en un importantísimo núcleo económico de Santiago del Teide. Lejos de que todo quede ahí, hay que tener en cuenta que, cerca de este pueblo, podemos encontrar otros enclaves turísticos como es el caso del Puerto de Santiago o la Playa de la Arena.

En cuanto a distancias, este lugar tan espectacular está a unos 45 minutos del aeropuerto de Tenerife Sur y a unos 125 de Santa Cruz de Tenerife. Por lo tanto, inevitablemente, cada vez son más los que aprovechan su visita a la isla para acercarse hasta estos Acantilados de Los Gigantes, con el objetivo de dejarse llevar por su belleza y espectacularidad. ¡No es ningún secreto que son verdaderamente impresionantes!