Estas son las mejores ciudades de Italia para comprar moda

Reconozcámoslo: nos guste más o menos ir de compras, lo que indudablemente nos encanta es vestir a placer y para eso, inevitablemente, hay que estar al día en lo que a las tendencias se refiere o bien, como alternativa fiable, gozar el shopping en lugares en los que sabemos que está a la última; ya sabemos que las mejores rebajas del mundo son las de Londres, tanto es así que no hay amante del shooping que no tenga enero marcado en el clásico rojo londinense marcado en el calendario, ahora bien, fuera de ese lugar y ese momento del año, sabemos que es Italia el país que se lleva la palma en lo que a moda y tendencias se refiere, Milán compite con París, Londres y Nueva York como ciudad de la moda pero, a nivel país, no hay ninguno que haga la sombra a Italia: la elegancia es italiana (no solo milanesa) y la artesanía con la que se diseña también la encontramos en todo el país, ahora bien ¿cuáles son las ciudades italianas más recomendadas y recomendables para ir de compras? Cabe que alguna te sorprenda... Aunque no las primeras de la lista:

Milán

Milán es, probablemente, la mejor ciudad del mundo para comprar moda y, en general, para salir de compras (no solo la mejor de Italia y de Europa, la mejor del mundo, que ya es decir); las últimas tendencias en moda son las que descubrirás en los escaparates milaneses de calles como Montenapoleone o Manzoni (en todo el Cuadrilátero de la Moda), ahí están las boutiques más exclusivas del mundo. Si buscas las firmas de moda de mayor fama internacional, aquí las encontrarás prácticamente todas, muy especialmente a las de los diseñadores italianos más emblemáticos.

Tiendas en Roma | Pixabay

Roma

En la la Via dei Condotti y la Via del Corso, en el corazón de Roma, te sentirás como en el Cuadrilátero de la Moda milanés, ahora bien, siendo como es una gran capital europea, Roma está obligada a más y ese más lo encontrarás en lugares como los mercados de Campo de Fiori y Porta Portese (y cuando decimos que está obligada a más no nos referimos a más diversidad ni mucho menos a más caro sino al revés, a más económico).

Tiendas en Florencia | Pixabay

Florencia

Si eres de los amantes del cuero Florencia tiene que estar la primera de tu lista; la larga tradición italiana en la artesanía del cuero tiene en Florencia a su mejor exponente y eso se nota muy especialmente en lugares como el Mercato di San Lorenzo, ahí podrás comprar productos de cuero de alta calidad; por su puesto en Florencia también podrás gozar del auténtico shopping italiano de tiendas de firma y moda de lujo, si eso es lo que buscas tienes que recorrer la Via de Tornabuoni y a Via della Vigna Nuova.

Calles del centro de Turín | Pixabay

Turín

Turín es una de las ciudades italianas que cuenta con historia textil propia y eso se nota también en sus calles de compras y, en general, en sus tiendas y boutiques de moda y su rica oferta; en la Via Roma y la Via Garibaldi conviven las clásicas tiendas de moda de lujo con otras boutiques más pequeñas que ofrecen moda made in Italy de alta calidad aunque no sea de firma.

Venecia | Pixabay

Venecia

Aunque Venecia es más famosa por sus canales que por cualquier otra cosa, y dado que es más que probable que si visitas el país pases por esta ciudad, cabe que la tengamos en cuenta también a la hora de ir de compras aunque no tanto por su oferta en lo que a las tiendas de lujo se refiere (aunque también...) sino más si cabe por las tiendas de moda más pequeñas que descubrirás en el barrio de Cannaregio, auténtica moda italiana (prendas con mucho estilo y de alta calidad tanto en la confección como en los tejidos sin el coste añadido de pagar firma...).

Calle de Nápoles | Pixabay

Nápoles

Nápoles es famosa por su diseño alternativo y moderno, podríamos decir que la vanguardia italiana está aquí; en cuanto a las compras, te encantarás tanto la Via Toledo como la Via Chiaia porque en ellas se mezclan las clásicas boutiques de lujo italianas con otras de diseñadores locales que, estamos seguros, no te dejarán indiferente.

Bolonia | Pixabay

Bolonia

Bolonia no es solo la ciudad medieval de las torres ni el plan universitario que te ha tocado padecer... es también una ciudad de moda con mucho estilo; ¿las calles que tienes que recorrer sí o sí? Via Farini y Via Ugo Bassi porque en ellas comparten espacio las boutiques de moda tradicionales con sugerentes tiendas vintage de lo más atractivo.

Siena | Pixabay

Siena

Siena es, como Bolonia, una ciudad famosa por su patrimonio arquitectónico medieval, ahora bien, es también una ciudad muy de moda, algo que descubrirás con mucho gusto recorriendo calles como Via Banchi di Sopra y Via de Città; no te limites solo a las firmas que conoces, aquí podrás encontrar ropa de alta calidad con la que sin duda marcarás la diferencia donde quiera que la vistas.

Tienda de moda de lujo en Verona | Pixabay

Verona

Si visitas Verona no te limites a seguir los pasos de Romeo y Julieta, recorre también calles como Via Mazzini y Corso Porta Borsari porque están llenas de boutiques de moda en las que encontrarás prendas de diseño italiano pero también otras de firmas internacionales.

Terrazas en palermo | Pixabay

Palermo

Cerramos nuestra lista saltando de la bota a Sicilia porque, aunque solo sea cuánto ha inspirado esta isla a Dolce & Gabbana, merece la pena disfrutar del shopping en ella; la Via della Libertà y la Via Ruggero Settimo están salpicadas de las clásicas boutique de moda italiana (de firma o no) y también de otras marcas internacionales.