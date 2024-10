8 destinos de escándalo para celebrar Halloween

Si hablamos de viajar en Halloween tenemos que hablar, para empezar, de Irlanda, porque allí nació esta fiesta pagana que celebra la vida después de la muerte (algo que suena menos tétrico y menos temible que eso de la fiesta de los muertos vivientes…); ahora bien, hace ya mucho tiempo que Halloween es una fiesta internacional, popularizada a través de las películas americanas, no hay en el mundo occidental rincón que no lo celebre uniéndolo, además, a tradiciones locales propias… pero vayamos al lío, a continuación tienes algunos destinos de escándalo para celebrar Halloween:

Derry en Irlanda

Es un clásico, sin duda, es probablemente la mayor fiesta de Halloween del mundo y como además se celebra en el lugar que está marcado en el mapa del mundo como el origen de esta fiesta, resulta imposible no empezar nuestra lista precisamente por ahí, por Derry, una ciudad amurallada en la que vivos y muertos se encuentran un día al año… Curiosamente el festival tal y como lo conocemos hoy se celebra desde hace menos de 40 años pero la tradición, por supuesto, es más antigua.

Sleepy Hollow en Nueva York

Si resulta imposible desligar Halloween de la tradición (de la tradición pagana irlandesa en particular) más difícil es aún no vincularlo a los grandes personajes literarios que lo representan y por eso Sleepy Hollow, la tierra del jinete sin cabeza, ocupa el segundo lugar de nuestra lista; el emblemático personaje de Washington Irving es el gran protagonista de este Halloween neoyorquino pero no creas que todo queda en él, las rutas por los bosques y cementerios antiguos de la zona son escalofriantes…

Castillo de Poenari | Pixabay

Transilvania en Rumanía

Siguiendo con grandes personajes literarios que resulta imposible no recordar en estas fechas podríamos irnos a Dublín tras los pasos de Bram Stoker pero nos iremos mejor a Transilvania, donde tenía Drácula su castillo y así de los jinetes sin cabeza en los cementerios pasaremos a hablar de vampiros… Vampiros estrechamente vinculados a los castillos de Bran y Poenari (ambos esenciales en la historia del más famoso de todos los vampiros: Drácula pero, ojo, el de Poenari, hasta donde sabemos, solo podrás verlo desde fuera, está actualmente cerrado).

Salem en Massachusetts

¿Qué sería de Halloween sin sus brujas? La verdad es que la verdadera historia de las mujeres condenadas por brujas es terrible pero su leyenda es inolvidable ¿las brujas más famosas? Las de Salem, por supuesto; fueron juzgadas allá por el S.XVII y visitar Salem en esta época del año, la de Halloween es como viajar en el tiempo y revivir aquella tétrica historia a través de los lugares en los que tuvo lugar.

La casa de los 7 tejados, Salem | Pixabay

Edimburgo, en Escocia

Dicen en Galicia que el Miño carga la fama y el Sil carda la lana (por eso de que es más caudaloso el afluente que el río) y algo parecido pasa con Halloween, Irlanda y Escocia; también los escoceses se postulan como guardianes del origen de Halloween; sea como fuere Edimburgo es un destino de escándalo para estas fechas. Lo mejor del Halloween escocés son las rutas por los lugares de la ciudad vinculados a famosos fantasmas y por sus cementerios más famosos.

¿Y en España? Porque en España también celebramos Halloween:

Zugarramurdi

Es España también tenemos nuestras brujas, están las de Cangas, también las de Soportújar y por supuesto las de Zugarramurdi, famosas por la película que cuenta lo suyo; así que si no quieres salir de España pero sí vivir una noche de brujas para celebrar Halloween, organiza una visita a las cuevas de Zugarramurdi en su Noche Negra o Noche de Almas en el puente de noviembre.

Zugarramurdi | Pixabay

Soria

Volviendo a la literatura nos vamos a Soria de la mano de Gustavo Adolfo Bécquer y sus leyendas, en particular la más famosa de todas ellas, la del Monte de las Ánimas… La verdad es que Soria celebra Halloween a lo grande, empezando por la lectura de relatos cortos de terror en las ruinas de San Nicolás la última semana de octubre y terminando, ya el día de difuntos, con un tenebroso desfile nocturno a orillas del Duero.

Cedeira

Hace algo más de 20 años que en Cedeira han recuperado una tradición perdida: la celebración del Samaín (fiesta de fin de verano…); si sabes que Samhain significa lo mismo y que es la fiesta pagana irlandesa considerada como origen de Halloween verás con facilidad los vínculos entre el pasado celta de Galicia (aunque cabe que no fuera tan celta…) e Irlanda. ¿Lo mejor de esta fiesta? Los pasacalles por el casco viejo y la quema de la gran calabaza junto al río.