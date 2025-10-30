Una ruta gastronómica de lujo por Cantabria: del gastro al pincho

Cantabria no solo enamora por sus paisajes y playas, también es un paraíso para los amantes de la comida. Todo esto y más la convierte en un destino de 10. Aquí puedes encontrar de todo: desde restaurantes de alta cocina hasta rutas de pinchos por Santander, combinando la tradición y la creatividad, pero siempre con productos locales de primera calidad.

Primera parada: Emma en Suances

Emma es, sin duda, un lugar ideal para quienes buscan una experiencia gastronómica a otro nivel. Y es que pocos restaurantes pueden presumir de tener unas vistas como las del restaurante Emma, en Suances. El comedor ofrece una panorámica de 180º sobre la ría de San Martín, creando un entorno que convierte la comida en una experiencia completa.

El chef Carlos Arias mezcla recetas tradicionales cántabras con influencias de México y Asia, pero siempre mantiene la esencia que caracteriza su cocina y la de su tierra. Cada plato combina creatividad y técnica, ofreciendo sabores y platos que no encontrarás en otro sitio.

El restaurante cuenta solo con 10 mesas y cocina abierta, creando así una experiencia más cercana con el comensal, que puede ver la preparación de cada plato.

Restaurante Emma en Suances | Turismo de Cantabria

Segunda parada: Ruta de pinchos por Santander

En cambio, si prefieres fluir y dejarte llevar, en Santander puedes disfrutar de rutas de pinchos para todos los gustos. Cada bar tiene su toque especial que lo hace único. Podrás encontrar anchoas, rabo de toro, croquetas, tostas… Es imposible elegir solo un pincho, y te aseguramos que siempre te quedarás con ganas de probar alguno más.

Ruta de pinchos por Santander | Turismo de Cantabria

Algunos de los bares que puedes visitar durante tu ruta son:

-La Catedral: Es uno de los bares más antiguos de Santander, y destaca por sus tostas originales y un pulpo que no te dejará indiferente.

-La Casa del Indiano: aquí la variedad es la verdadera protagonista, desde gildas hasta tapas clásicas, pero con un toque moderno.

-Cal: un concepto moderno en el que la barra es la propia cocina, permitiendo que los clientes vean de cerca cómo se elaboran los platos.

Otros bares que vale la pena visitar son El Diluvio, Casa Lita, Asubio o Cañadío, todos únicos y diferentes.