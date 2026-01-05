Algunas experiencias viajeras excepcionales para empezar el año

Viajar es un inmenso placer que se construye experiencia a experiencia, no se trata solo de visitar lugares de escándalo, que también, sino de vivirlos y sentirlos, es decir, de experimentarlos; dicho de otro modo, viajamos con la intención de cargar de emociones y sentido el clásico ‘yo estuve allí’. ¿Y cuáles son las experiencias viajeras más espectaculares que se pueden disfrutar en los primeros meses del año?

Esquiar en los Alpes

Los Alpes | Pixabay

Para los amantes del esquí los Alpes son un sueño invernal que puede disfrutarse en diferentes laderas y países: Chamonix y Courchevel en los Alpes franceses, los Dolomitas en Italia o Zermatt y St. Moritz en Suiza son algunos de los enclaves esquiables más atractivos y deseados de los Alpes.

Baño termal bajo la nieve en Hokkaido

Hokkaido | Pixabay

Cuando pensamos en invierno y bienestar resulta imposible no pensar en balnearios, spas y sobre todo en las clásicas termas, las tenemos cerca, las de Orense por ejemplo no solo son populares sino también históricas pues datan de la época romana, pero, puestos a hablar de grandes experiencias de invierno, soñamos más bien con Hokkaido y sus onsen, los baños termales tradicionales japoneses que aquí están en invierno rodeados de nieve.

Auroras boreales en Islandia

Aurora boreal en Islandia | Pixabay

Islandia no es el único destino del mundo para disfrutar de las auroras boreales, un espectáculo natural realmente espectacular e inolvidable pero nos gustan aquí especialmente porque en esta época las posibilidades de verlas son altas y porque se combina el viaje con la imponente estampa de las cuevas de hielo y las cascadas congeladas.

Yoga con vistas al Himalaya en Nepal

Retiros de yoga en Nepal | Pixabay

Pokhara, en Nepal, es un destino espiritual de primer orden ¿practicas yoga habitualmente? Imagínate hacerlo con vistas al Himalaya… aquí se organizan retiros de yoga que te recompondrán por dentro y te permitirán volver a tu vida con energías renovadas.

Astroturismo en el desierto de Atacama

Cielo nocturno en el desierto de Atacama | Pixabay

Quienes disfrutan de mirar al cielo y descubrir en él todo lo que, desde la tierra, es posible ver seguro que tienen al chileno desierto de Atacama entre sus destinos soñados porque, especialmente en los primeros meses del año, los cielos están muy despejados y la contaminación lumínica es inexistente.

Dormir en un hotel de hielo en Finlandia

Hotel de hielo en Finlandia | Pixabay

Suecia y Finlandia son magníficos destinos de inverno, nieve y auroras boreales pero nos gusta especialmente Laponia finlandesa no solo porque pasa por ser el país más feliz del mundo sino porque allí podrás disfrutar de una experiencia única y excepcional: alojarte en un hotel de hielo.

Senderismo en Ciudad del Cabo

Montaña de la Mesa vista desde la playa | Imagen de Danie van der Merwe from Cape Town, South Africa, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

En Sudáfrica estos primeros meses del año lo son de verano y eso convierte al país en un destino ideal para los amantes de la playa, también para quienes disfrutan visitando bodegas y recorriendo viñedos pero sobre todo para los amantes del senderismo que pueden recorrer ahora la Montaña de la Mesa con espectaculares vistas urbanas.

Snorkel y buceo en las islas Galápagos

Islas Galápagos | Pixabay

Las Galápagos son un destino espectacular para los amantes del mar tanto si eres experto buceador como si eres principiante aquí gozarás a lo grande ¿no buceas? No importa, aquí el snorkel es de otro nivel porque la visibilidad en el agua es perfecta.

Samba y carnaval en Río de Janeiro

Sambódromo | Pixabay

Río de Janeiro se prepara ya para sacar sus comparsas a las calles y abrir el sambódromo, para llenar las playas de Ipanema y Copacabana de fiesta, disfraces y sobre todo de samba; viajar a Río durante su carnaval es vivir una fiesta popular única en el mundo.