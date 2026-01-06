¿Dónde vas a quemar la tarjeta en las Rebajas?

Y si es tiempo de rebajas ¿cómo no ir de compras? ¿Cómo no aventurarnos a buscar ese regalo que los Magos olvidaron dejarnos junto al árbol de Navidad? Cabe la posibilidad de que lo encontremos a precio rebajado, asequible, perfectamente asumible por nuestro presupuesto. Ahora bien, teniendo claro que nos vamos de rebajas ¿qué destinos debemos tener en cuenta?.

Si nos quedamos cerca de casa las dudas son pocas, nuestras clásicas zonas de compras, las calles más comerciales, esas que conocemos bien porque son nuestro territorio de shopping habitual, serán nuestro destino teniendo claro, eso sí, que las tiendas de precio normalmente asequible no deben ser nuestro objetivo sino esas en las que en temporada no nos atrevemos a entrar, ahora es nuestra oportunidad: la Milla de Oro en Madrid, además de la zona De Goya y la calle Preciados, la avenida Porta de l’Angel en Barcelona y el Paseo de Gracia, la Calle colón en Valencia y la del Marqués de Larios en Málaga además de la sevillana calle Sierpes… por nombrar algunas de las calles de tiendas españolas más populares.

Tienda de calzado en Oxford Street | Pixabay

¿Y si queremos apuntar más lejos? Si queremos irnos de rebajas lejos de casa seguro que estamos ya pensando en Londres porque sus rebajas son de fama mundial pero también en otras grandes ciudades con fama de ser excelentes destinos para disfrutar del shopping como París, Milán y por supuesto también Nueva York.

En Londres deberás recorrer Bond Street, Regent Street, Oxford Street y también Saville Road pero ten en cuenta que allí las rebajas comienzan a finales de diciembre así que, aunque todavía se mantienen durante el mes de enero, lo cierto es que las gangas más jugosas probablemente ya haya volado; en cuanto a Milán hay pocas dudas, el Cuadrilátero de la Moda debe ser tu objetivo porque en él se da cita lo mejor de la moda italiana (y hablar de moda italiana es hablar de la mejor del mundo…); ¿y en París? Los Campos Elíseos si buscas a las grandes firmas más populares, la Rue Saint Hnoré y el conocido como Triángulo de Oro (Avenue Montaigne) para la alta costura y el barrio de Le Marais para boutiques de estilo más bohemio, eso además del Bulevard Haussmann donde están las Galerías Lafayette. En Nueva York nos vamos ¡cómo no! a la Quinta Avenida.