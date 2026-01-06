El Caribe, la Antártida y la Polinesia: tres destinos de crucero par los primeros meses del año

Para un amante del turismo de cruceros cualquier momento es bueno para embarcar pero, dependiendo de la época del año en el que vayas a subir a bordo, unos destinos pueden ser más atractivos que otros ¿sabes cuáles son los más recomendados en los primeros meses del año y por qué? A continuación te lo contamos.

El Caribe

Crucero en el Caribe | Pixabay

El Caribe es un paraíso en los primeros meses del año, el cima es entonces cálidos, las aguas están especialmente cristalinas y las salidas de cruceros desde Estados Unidos u otros puertos bañados por el Mar Caribe son constantes. Una de las mejores opciones para disfruta de un crucero por el Caribe en los primeros meses del año es volar a Miami y allí (tanto en Miami como en Fort Luaderldale) embarcar rumbo a Bahamas, las Islas Caimán, Jamaica y Puerto Rico. Hay itinerarios de 7 a 10 días en función del tiempo del que dispongas y todos son sencillamente espectaculares.

La Antártida

Crucero de expedición en la Antártida | Pixabay

¿Eres más de invierno que de verano? Entonces seguro que sabes que enero y febrero son los meses ideales para explorar la región antártica porque hay luz continua; los cruceros más populares son los recorren la Antártida y tocan puerto también en las Malvinas y Georgia del Sur porque este itinerario permite no solo ver icebergs gigantes sino también la fauna local (pingüinos, ballenas…).

La Polinesia

Crucero en la Polinesia | Pixabay

¿Te imaginas navegando de Tahití a Auckland? Visitando la Polinesia y las Islas Cook y llegando a Nueva Zelanda, viviendo un viaje rico en cultura isleña, paisajes oceánicos y tocando playas de escándalo para los amantes del surf; es un crucero transoceánico y largo que puede terminar en Sidney en lugar de hacerlo en Auckland y no es en absoluto un crucero para quienes no saben todavía si el mundo crucerista es el suyo porque hablamos de un crucero de un mes.