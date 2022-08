Cala Goloritze: El secreto mejor guardado de Cerdeña

Las calas son un destino ideal para unas vacaciones de verano. Estos lugares de aguas azul turquesa y de arena rocosa suelen ser unos enclaves totalmente paradisiacos a los que cada vez más gente se transporta en vacaciones. Y no es de extrañar puesto que cada vez se disponen de más entradas accesibles en estos lugares y por tanto encontrarlos resulta más sencillo. Aún así, no todas las calas resultan ser muy conocidas o accesibles, de hecho, muchos de vosotros seguro que no conocíais las calas que os contamos que se ubicaban en la provincia de Valencia y estamos seguros de que tampoco seréis conscientes de la existencia de una cala que resulta ser uno de los secretos mejor guardados de Cerdeña.

Nos referimos a la Cala Goloritze: se encuentra en uno de los tramos de la costa del Golfo de Orosei, en Cerdeña, Italia. Se trata de un lugar protegido desde 1995 y está clasificada entre los viajeros como una de las mejores playas de la región italiana. El acceso a este lugar no es otro que mediante mar desde alguna playa próxima, a través de embarcaciones y de alquiler de lanchas. Aunque para aquellos seguidores del senderismo, existe un camino de grandes arboledas que comienza en el aparcamiento de Porteddu y sigue durante tres kilómetros y medio por el Supramonte de Baunei. El tiempo que se tarda andando es de aproximadamente una hora. Debido a esta dificultad de entrada, este lugar ha permanecido casi intacto ante la erosión que incide el ser humano en los lugares naturales.

El color turquesa de las aguas, la abundante vegetación marina que se puede apreciar al fondo y la vegetación externa que se ve a los alrededores. En este lugar podremos encontrar atractivos turísticos como la llamada Aguja de Tramontana o Halcón de Eleonora.

En la cala, a parte de disfrutar del bello paisaje, podrás hacer snorkel, escalada y por supuesto senderismo. Sin duda, es un lugar que deberías ver al menos una vez en la vida.

