3 iglesias desconsagradas y a qué dedican ahora su espacio

Las razones son variadas pero la fundamental, la razón de fondo, es la falta de fieles; este hecho se viene repitiendo desde hace décadas y se estima que, particularmente en Países Bajos, buena parte de las iglesias construidas después de 1850 acabarán desconsagrándose y utilizando su espacio para otros fines. Es verdad que tratándose en algunos casos de iglesias modernas su cambio de uso será menos llamativo pero cuando hablamos de iglesias clásicas resulta sorprendente y de lo más curioso, nos referimos a casos como las tres iglesias de Países Bajos de las que hablamos a continuación: dos están en Maastricht, una en Ámsterdam y ninguna de ellas es hoy lo que fue, una es librería-café, otra un hotel y la tercera una sala de conciertos de las más famosas de Europa:

Dominicanen Bookstore en Maastricht, Países Bajos

Dominicanen Bookstore | Imagen de Sb2s3, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

La Dominicanen Bookstore era una Iglesia dominica del S.XIII antes de ser, desde el año 2006, una de las librerías más bonitas del mundo; conserva intacto su interior gótico aunque se hayan instalado en él modernas estanterías; el particular respeto y cuidado que mantienen sus propietarios hacia este espacio ha hecho que esta librería haya sido merecedora en varias ocasiones del reconocimiento como la más bella del mundo. Una curiosidad: se trata de una librería-café y el café está ubicado en el antiguo presbiterio de la Iglesia gótica que fue.

Kruisherenhotel Maastricht, Países Bajos

Kruisherenhotel Maastricht | Imagen de Bert Kaufmann from Roermond, Netherlands, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Hoy es un hotel de lujo pero antes, allá por el S.XV, fue un monasterio y una iglesia gótica; su interior es místico e imponente aun a día de hoy y eso es algo que se nota nada más llegar porque la recepción está, literalmente, dentro de la antigua nave de la Iglesia que fue y en una estructura metálica suspendida.

Sala Paradiso, en Ámsterdam

Sala Paradiso | Imagen de Ville Miettinen from Helsinki, Finland, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Paradiso, en Ámsterdam, era una antigua iglesia protestante del S.XIX que lo fue hasta los años 60 del siglo pasado; hoy es una de las salas de conciertos más famosas de Ámsterdam y de toda Europa aunque conserva tanto las vidrieras como el órgano original; en Paradiso han actuado artistas de la talla de Prince, Nirvana o David Bowie.