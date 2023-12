3 destinos con los que sueñan los amantes de los deportes de invierno

Baqueira Beret en España, los Dolomitas en Italia, Grandvalira en Andorra, el Tirol austríaco, Mont Tremblant en Quebec o Sapporo en Japón son algunos de los lugares del mundo en los que se puede esquiar a placer en invierno; a la hora de elegir destino resulta inevitable pensar en el presupuesto del que disponemos para ceñirnos a él, no cuesta lo mismo esquiar en unas u otras estaciones y tampoco nos cuesta lo mismo el viaje ni el hotel a los Pirineos o Sierra Nevada que a Los Alpes pero soñar en gratis y, si eres un amante del esquí, seguro que has soñado en más una ocasión con estos tres impresionantes lugares de nieve:

Zermatt | Pixabay

Zermatt, en Suiza

Zermatt está en los Alpes suizos y es un pueblo alpino de paisajes de ensueño y magníficas pistas de esquí, no en vano su estación de esquí es la más alta de Europa, a los pies del imponente Matterhorn; ¿cuándo se puede esquiar en Zermatt? Enero y febrero son los meses más recomendados para esquiar aquí pero en realidad puede hacerse desde diciembre y hasta abril.

Chamonix | Pixabay

Chamonix, en Francia

Seguimos en los Alpes aunque ahora en su vertiente francesa porque Chamonix pasa por ser la capital de los deportes extremos de invierno, lo que convierte a sus pistas en esas con las que sueñan tanto los esquiadores como quienes gozan del snowboard; lo bueno de Chamonix es que la temporada aquí es larga, comienza ya en noviembre y se puede esquiar hasta el mes de mayo.

Aspen | Pixabay

Aspen, en Estados Unidos

Si estás dispuesto a irte más lejos seguro que, pensando en invierno, nieve y deportes helados, has volado mentalmente hasta Colorado, en Estados Unidos porque no hay esquiador que no sepa que Aspen es un paraíso para esquiadores. La temporada de esquí es también larga, comienza en noviembre y no termina hasta bien entrado el mes de abril.