3 destinos mediterráneos para disfrutar en mayo

En mayo el Mediterráneo es especialmente apetecible porque se trata ya de un mes cálido pero no sin llegar a ser tórrido y además, si exceptuamos puentes y alguna otra fiesta de guardar, no nos encontramos en sus destinos con las masificaciones que solemos sufrir en los meses de verano; así planteado cualquier destino mediterráneo es una gran idea en el mes de mayo pero vamos a quedarnos con tres que resultan especialmente disfrutables este mes por diferentes razones que te vamos a contar a continuación.

Menorca | Pixabay

Menorca

Menorca es siempre una gran idea pero si quieres disfrutar de sus calas sin sufrir el aforo completo que suelen lucir en los meses de julio y agosto, mayo es un momento ideal para viajar a esta bonita isla balear, las temperaturas diurnas rondan los 25 grados y solo llueve 5 días en todo el mes; no solo las calas serán más accesibles por aquello de estar menos masificadas, también gozarás con más tiempo, en plan slow turism, de los enclaves de la Menorca talayótica, de los mercadillos menorquinos y de la rica gastronomía de la isla; recuerda que Menorca es el lugar en el que primero amanece de España así que si quieres ser, por un día, el primero en ver el sol ya sabes... a Menorca.

Montepulciano | Pixabay

La Toscana

Como sucede con Menorca, La Toscana italiana es siempre una buena idea pero en mayo lo es más si cabe no por una sino por tres razones: por una parte estamos todavía en primavera y los paisajes toscanos lucen especialmente bellos, además las temperaturas acompañan, son agradables (ya sabes, ni frío ni calor...) y para colmo los pueblos más famosos y que más turistas atraen no están tan masificados como en otras épocas del año aunque se nota ya una mayor afluencia que en meses anteriores. Sin contar con los grandes destinos toscanos por excelencia como Pisa o Florencia, algunos de los lugares que no debes perderte son San Gimignano, Volterra, Lucca, Siena, Pienza y Montepulciano.

Rodas | Pixabay

Rodas

Las islas griegas son un destino ideal para el mes de mayo por la misma razón que Menorca o La Toscana, las temperaturas son cálidas y no sufrirás las masificaciones de turistas propias de este idílico destino mediterráneo ¿y por qué no Santorini en lugar de Rodas? Eso va en gustos, ya sabes... pero es que además en Rodas se celebra en mayo el Festival de las Flores... No busques el famoso Coloso de Rodas (fue destruido por un terremoto allá por el año 226 a.C) pero sí prepárate a gozar d ela ciudad medieval más grande de Europa y sus edificios históricos, del Museo Arqueológico, la acrópolis (tanto la de Rodas como la de Lindos) y el Valle de las Mariposas entre otros lugares.