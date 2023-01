El WiZink Center de Madrid es el quinto recinto que más entradas vendió en 2022 del mundo

En muchas ocasiones os hemos hablado de récords que han superado monumentos o lugares de nuestro país, como por ejemplo el edificio español que ha sido elegido el más bonito del mundo. Y ahora queremos contaros que el WiZink Center de Madrid también ha entrado en un importante ranking.

La revista musical Pollstar ha publicado su ranking anual Top 200 World Arenas donde recoge los recintos que más entradas han vendido de todo el mundo. Y en quinto lugar se sitúa el WiZink Center de Madrid, también conocido como el Palacio de los Deportes.

En 2022 el recinto acogió un total de 182 eventos, de los cuales 107 fueron conciertos, y vendió un total de 987.973 entradas en todo el año. El recinto del mundo con más entradas vendidas en 2022 ha sido el Madison Square Garden de New York con 1.710.880 entradas, seguido del Kia Forum de Los Ángeles (1.226.122), el Arena Monterrey (1.103.603) y The OVO Hydro en Glasgow (1.058.073).

Los conciertos más destacados del WiZink fueron los de Harry Styles, Rosalía o C. Tangana, los tres sold out de Aitana, Dua Lipa, Backstreet Boys, The Cure o el de Maluma, que batió un récord al acoger a un total de 17.400 espectadores, el aforo máximo del WiZink.

Además, el WiZink Center lleva en el top 5 de los Top 200 World Arenas desde 2018, batiendo su récord en 2019 cuando se hizo con la tercera posición.