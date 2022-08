Descenso del Sella, esto es lo que debes saber

Si algo se respira en el río Sella estos días son ganas de piragüismo y es que a la larga e intensa tradición en lo que a este deporte se refiere entre Arriondas y Ribadesella, se suma la triste cifra de tres años sin Descenso Internacional del Sella; en 2019 se celebró el último que se recuerda, en 2020 y 2021 fue cancelado a cuenta de la pandemia de COVID-19 y por fin el 6 de agosto de 2022 las piragüas vuelven al Sella. Las inscripciones para la prueba internacional ya están cerradas y la verdad es que la cita promete por el importante elenco de piragüistas internacionales que participan en ella, un elenco en el que destaca una pareja que es, además, la más laureada del Descenso Internacional del Sella, es la que forman Fiuza y Bouzán. Ahora bien, más allá de la competición, ¿cómo viven los aficionados del Descenso del Sella?.

Descenso Internacional del Sella | Imagen de ctrlw en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Para empezar lo viven desde los días previos porque la fiesta comienza este año el día 4 de agosto, jueves, aunque el momento más esperado llega el sábado, día 6, a las 12 de la mañana, hora de la salida oficial de la prueba, una salida que llega tras el pregón y el canto del himno de Asturias por parte de los miles de aficionados que se agolpan entorno a la salida de la prueba, en Arriondas.

¿Sabías que es tradición seguir el curso del río ya sea por carretera o caminano por los caminos que bordean el cauce del río? La prueba termina en Ribadesella, uno de los pueblos históricamente más turísticos del Principado, y cuentan que muchos de los que optan por seguir el cauce del río caminando no llegan a tiempo de verla terminar (eso sí, disfrutan de lo lindo de la fresca caminata)

Descenso Internacional del Sella | Imagen de Ricardo Yagüe en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Arriondas es la salida de la prueba y Ribadesella su meta, ambos pueblos se llenan de visitantes, fiesta y vida para gozar del río Sella y su día de las piragüas, hay quienes se alojan en hoteles o casas rurales, también quienes optan por la acampada pero... ¿sabías que también tú puedes descender el sella en piragüa? No necesariamente en los días del Descenso Internacional, claro (si no eres un piragüista experto podrías pasarlo mal en el caos ordenado que se vive estos días, pero sí en otros días del verano, no es ni tan siquiera necesario que lleves tu propia piragüa, puedes alquilarla en Arriondas, tampoco tienes que preocuparte por cómo volver cuando llegues a Ribadesella, una furgoneta os llevará de vuelta a Arriondas a ti y a tu piragüa; sin duda, con el calor infernal que se vive estos días en muchas zonas de España, un plan tan refrescante como una ruta en piragüa en una zona tan verde, bella y fresca de España como es Asturias, se nos antoja ideal... ¿no crees?.

...

También te puede interesar...

La playa más pequeña del mundo está en Asturias y no tiene acceso directo al mar