Localizaciones de Outlander: estos son los lugares de ensueño donde se rodó la serie de Sam Heughan y Caitriona Balfe

La historia de amor entre Claire y Jamie Fraser ha convertido a Outlander en una de las series más seguidas de los últimos años desde su estreno en 2014. Más allá de su trama, uno de sus grandes atractivos son los impresionantes paisajes de Escocia, llenos de prados verdes y fortificaciones que la han dotado de una identidad visual única.

Protagonizada por Caitriona Balfe y Sam Heughan, la adaptación televisiva basada en la saga literaria de Diana Gabaldón concluirá con la temporada 8.

Con el final de Outlander a la vuelta de la esquina, si alguna vez has querido recorrer los mismos escenarios que Claire y Jamie, este es el momento perfecto para descubrir algunos de los lugares más emblemáticos donde se rodó la serie. Y todos están en Escocia.

Glen Coe, las Highlands

No cabe duda que el espíritu de Outlander reside en las Highlands escocesas, concretamente en la zona de Glen Coe, donde se graban las imágenes de la cabecera y otras escenas. Se trata de un hermoso valle rodeado de empinadas montañas que es muy cómodo de visitar gracias a sus rutas de senderismo, incluso sin bajarte del coche recorriendo la carretera panorámica A-82. Allí también se han rodado escenas de Harry Potter o Los inmortales.

Highlands escocesas | Pixabay

Falkland

La historia de Outlander comienza en la ciudad ficticia de Inverness, lugar al que acuden Claire y Frank en los años 40 para celebrar su segunda luna de miel antes de que ella desaparezca. En realidad, sus escenas se rodaron en Falkland, un pueblo pequeño con mucho encanto y casas de piedra que se ubica en la región de Fife, a poco más de una hora al norte de Edimburgo, lo que lo convierte en una parada si vas de ruta por las Highlands.

El pueblo de Falkland e Inverness en Outlander | Getty | STARZ

Castillo de Doune

Uno de los lugares más reconocibles de la serie es el castillo de Leoch, hogar del clan MacKenzie. En la vida real es el impresionante castillo de Doune, una fortaleza del siglo XIV cuyas ruinas están muy bien conservadas y puedes visitarlas por dentro. En la adaptación televisiva, este castillo se utilizó para los exteriores y desde Glasgow se tarda alrededor de 45 minutos en coche. Además, dispone de aparcamiento gratuito para visitantes y la entrada ronda las 10 libras para adultos.

Castillo de Doune, en Escocia, y castillo de Leoch en Outlander | Getty Images | STARZ

Palacio de Linlithgow

Entre Edimburgo y Stirling está el palacio de Linlithgow, donde se grabaron las escenas de la prisión Wentworth, donde se encarcela a Jamie en la temporada 1 y es sentenciado a la horca. De lo que pocos se percataron es que este edificio fue hogar de reyes escoceses y del nacimiento de María Estuardo y se puede visitar de forma asequible.

Palacio de Linlithgow, en Escocia, y la prisión de Wentworth, en Outlander | Getty Imgaes | STARZ

Castillo de Blackness

A pocos kilómetros está el castillo de Blackness, lugar en el que Jack Randall castiga a Jamie Fraser a latigazos. Se trata de una construcción del siglo XV junto al fiordo de Forth, restaurado en el siglo XX y que hoy en día está abierto al público como atracción turística.

Castillo de Blackness, en Escocia | Getty Images

Otros enclaves imprescindibles que formaron parte de la historia de Outlander son el pueblo de Culross, la catedral y universidad de Glasgow o castillos como los de Midhope o Craigmillar.

Sin duda, unos lugares espectaculares que ya forman parte de la historia de la televisión.

Eso sí, si te estás preguntando si se puede visitar las piedras mágicas de Craigh na Dun, lamentamos decirte que fueron un decorado agregado de la serie, aunque Reino Unido cuenta con varios conjuntos megalíticos aparte de Stonehenge, como Castleringg, Duddo Stone Circle o las Rocas de Stenness.