Nuevas fechas: La exposición más grande de Disney se amplía en Madrid y en Navidad tendrá decoración especial

Debido al gran éxito de público en sus dos primeros meses en España, la gran exposición Disney: The Exhibition - 100 Años de Magia, que alberga algunos de los más preciados tesoros de Walt Disney Archives, amplía su estancia en la Fundación Canal de Madrid hasta el 31 de mayo de 2026.

Antes de seguir con su gira mundial, más de 250 piezas se exhibirán hasta entonces, repartidas en 9 galerías inmersivas que abarcan 100 años de historias de Disney, entre las que figuran obras de arte e ilustraciones, objetos históricos como maquetas, vestuario, utilería y memorabilia, así como 14 instalaciones interactivas.

La gran exposición, organizada por Disney para celebrar 100 años de creatividad e innovación, homenajea a algunos de los personajes más icónicos e historias que han trascendido a audiencias de todo el mundo.

Una experiencia única para disfrutar en familia, que va desde piezas de clásicos de Disney como Blancanieves y los siete enanitos (1937) hasta estrenos más contemporáneos, entre los que se incluyen Encanto (2021) y los recientes lanzamientos de Marvel, Pixar y Star Wars.

Maqueta de Castle of Magical Dreams para Hong Kong Disneyland® Park, expuesto en la galería Tu Mundo Disney. Un Día en los Parques de la exposición. | © Disney

Además, con motivo de la Navidad, Disney: The Exhibition - 100 Años de Magia ambientará sus espacios con decoración especial que hará las delicias del público visitante.

La exposición cuenta además con un componente en vivo que enriquece la experiencia del visitante, especialmente para familias y niños. Los visitantes podrán encontrar narradores en algunas galerías, destacando objetos relevantes y compartiendo historias que aportan emoción y divertidas interacciones.

Zapatilla de cristal de la versión de acción real de Cenicienta, Modelo vestido por la actriz Emma Stone en la película de acción real Cruella y Modelo de Ariel vestido por la actriz Auli‘i Cravalho, en The Wonderful World of Disney Presents The Little Mermaid LIVE! | © Disney

Con esta propuesta, la exposición combina lo educativo con lo experiencial, transformando la visita en una experiencia más dinámica, memorable y mágica para todas las edades. Una amplia variedad de juegos y actividades interactivas completan la experiencia.

Walt Disney en España: Dalí y el Alcázar de Segovia

La muestra sumará también estas navidades un espacio inédito para conocer más detalles sobre la singular relación de Disney con España, a través de la figura de Salvador Dalí o el Alcázar de Segovia.

Disney y Dali

En 1944, Salvador Dalí y Walt Disney iniciaron una relación epistolar que derivó en la invitación de Dalí a los estudios Disney en 1946 para colaborar en Destino, un proyecto inspirado en una balada mexicana. Durante semanas, Dalí trabajó con John Hench y Bob Cormack creando conceptos y guiones gráficos con su característico estilo surrealista. La historia trata sobre la búsqueda del amor verdadero y el destino, ambientada en escenarios fantásticos. El proyecto se detuvo tras producir solo 18 segundos de animación, ya que Walt demostró que su estilo no encajaba en sus películas. Décadas después, Roy E. Disney retomó la idea y construyó la película en 2003.

El Castillo de la Reina Malvada en Blancanieves y los siete enanitos

Alcázar de Segovia | iStock

El Alcázar de Segovia sirvió de inspiración a Walt Disney para diseñar el castillo de Blancanieves y los Siete Enanitos, la primera película de animación de Disney estrenada en cines en 1937. Además, recientemente, el propio Alcázar sirvió como escenario a la actriz Rachel Zegler que interpretó ante la fortaleza el tema musical "Waiting on a wish" de la banda sonora original de la película de acción real Blancanieves, estrenada en marzo de 2025.

Precio de las entradas

Las entradas cuestan desde 14,90 euros y a continuación te especificamos algunos detalles: