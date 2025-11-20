Black Friday: Madrid pone en marcha autobuses gratis y más frecuencias en el transporte público

En estas fechas, Madrid se transforma en una ciudad vibrante y repleta de actividad. Las calles se llenan de compradores ilusionados y el comercio alcanza cifras extraordinarias. La agenda navideña, con sus mercados, el tradicional espectáculo de Cortylandia y el encendido de luces, convierte la capital en un lugar que no descansa y que recibe a miles de personas cada día. Para facilitar la movilidad y evitar colapsos, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid pondrán en marcha servicios de transporte gratuitos y un importante refuerzo de frecuencias.

El 28 de noviembre arranca oficialmente el Black Friday, una jornada que impulsa las compras gracias a descuentos poco habituales durante el resto del año. En este día, se prevé un gran movimiento de ciudadanos entre distintos puntos de la ciudad.

Para responder a esta demanda, la Comunidad de Madrid reforzará tanto el metro como los autobuses. El objetivo es mejorar la movilidad durante las actividades de ocio y comercio, especialmente en un momento en el que algunas líneas están afectadas por obras y cortes temporales.

El Consorcio Regional de Transportes ha preparado un plan especial que comenzará el viernes 21 de noviembre. Ese día se activará un dispositivo que incrementará el número de trenes en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 y ML1, con aumentos que alcanzarán hasta el 75% en horas punta. El sábado 22, coincidiendo con el primer encendido del alumbrado navideño, algunas líneas llegarán incluso a duplicar su frecuencia. El domingo, el refuerzo continuará, superando incrementos del 131%.

Durante el fin de semana del Black Friday se espera un volumen de viajeros aún mayor que en años anteriores. El viernes habrá refuerzos desde la apertura en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 y ML1, con picos de hasta el 78%. El sábado el servicio se mantendrá reforzado desde las 11:00 hasta el cierre, alcanzando incrementos del 114%, y el domingo se seguirá una dinámica similar.

Autobús en Plaza de Castilla en Madrid | iStock

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) también se sumará a este plan especial. Las líneas 5, 14, 18, 19, 21, 26, 27, 30, 35, 53, 77, 128, 146, 150, 152, E1, E2 y E3 contarán con autobuses adicionales los días 28, 29 y 30 de noviembre. Además, estos desplazamientos serán gratuitos para mejorar la fluidez en las calles y optimizar la movilidad entre los distintos puntos de la ciudad.

Además, del 28 al 30 de noviembre los autobuses de la EMT de Madrid serán gratuitos. Los viajes en BiciMad también serán gratuitos durante estos días los 30 primeros minutos de duración.