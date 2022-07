Todas las multas que pueden ponerte en las playas de España

Seguro que alguna vez te han llamado la atención en la playa por haber hecho algo que no se debe. Y además, seguro que desconocías que no se podía realizar tal acción. Las playas son lugares de esparcimiento y relajación pero muchas veces se nos olvida esto y usamos estos lugares como zona de juegos o infringimos las normas que puede tener.

Cada una de las playas de España está regulada por las leyes de un municipio y por tanto las personas que visiten estos maravillosos lugares deben tener en cuenta que están sujetos a una serie de normas. Sin embargo, seguramente muchas de las cosas que hacemos en estas playas no sabemos que van en contra de la ley, así que desde Viajestic te contamos cuáles son:

- Construir castillos de arena (multa entre 500 euros y 3.000)

Aquella acción que hemos hecho desde que somos pequeños está prohibida en algunos lugares. Es algo que tenemos muy integrado en nuestra cultura y que quizás aparenta ser inofensiva pero que supone una sanción de hasta 500 euros. Aunque por el momento sí que está permitido mientras no sean de gran tamaño.

- Jugar a las palas dentro del agua (multa entre 500 y 3.000 euros)

Un ejemplo es la playa de Benidorm, que multa con una sanción de 700 o 3.000 euros a quien juegue con estas palas dentro del agua.

- Duchas con jabón y champú (multa de 750 euros)

El agua del mar ya está lo suficientemente contaminado como para 'echar más leña al fuego'. Y es que el uso de cosméticos como champú o gel dañan el agua marina. Por eso, en todas las playas de España está prohibido ducharse con gel en las instalaciones de higiene de la playa y en muchos municipios no se puede introducir este tipo de cosméticos dentro del agua.

- Acampar en la playa (multa de 1.500 euros) o hacer barbacoas (3.000 euros de multa)

Lo de dormir en la playa seguro que es el sueño de muchos, pero esto no está permitido por las autoridades de la mayoría de los municipios de costa a no ser que esté especificado que es zona de camping.

Además, aunque no se suele realizar mucho, hay algunos turistas que usan estos lugares de baño para hacer barbacoas, acción que se penaliza con hasta 3.000 euros. En algunas playas se pueden realizar barbacoas con el previo aviso y autorización de las autoridades del municipio donde se ubique la playa.

- Fumar

En algunas playas esto se sigue permitiendo pero en playas como la de Barcelona o las 214 playas de Galicia, no se permite fumar. En alguna otra comunidad esto también está prohibido aunque en una gran parte se sigue sin prohibir con la condición de que no se viertan las colillas a la arena o al mar.

- Escuchar música con un volumen alto (multa que ronda los 700 euros)

Como ya habíamos visto en Viajestic, hay una serie de playas que prohíben el uso de un volumen alto de dispositivos electrónicos para reproducir música.

- Nudismo en playas no nudistas

Realizar nudismo en playas de carácter no nudista está prohibido en muchos municipios españoles aunque no es una norma general en todas las playas de España puesto que no está contemplado en nuestro Código Penal.

...

Seguro que te interesa...

6 playas de España entre las mejores del mundo