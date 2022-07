La razón por la que las avionetas ya no lanzan regalos en las playas

Hoy en día las marcas tienen formas distintas de hacer marketing y publicitar sus productos. Sin embargo, deben pasar una serie de filtros que quizás hace unos años no eran necesarios. El marketing se hacía de forma completamente diferente hace unos años a la que se hace ahora y es por eso que, quizás, lo que ahora está prohibido, hace unos años no lo estaba. A lo mejor por eso, a los jóvenes no nos suenan muchas de las tendencias publicitarias de hace unos años.

Es el caso de la tendencia muy propia de los años 70 y 80 que se llevaba a cabo en las playas españolas en estas épocas. Su origen se encuentra en la Alemania de los años 40 y tenían como objetivo dar a conocer una serie de productos a través de llamar la atención de las personas que se encontraban en lugares de descanso como una playa. Lanzar objetos desde aviones o avionetas para que los bañistas que se encontraban en el lugar pudiesen acceder a ellos, sin duda era una forma brillante de causar furor y captar la atención de los posibles clientes. Esto era un acontecimiento inédito, pues las veces que ocurría eran muy pocas, así que cuando sucedía, la gente se lanzaba en tromba a por los productos caídos del cielo.

Los balones el regalo que más triunfaba

Uno de los grandes motivos por los que esta técnica publicitaria funcionaba, era porque los productos que se arrojaban eran útiles o tenían un uso relacionado con el entretenimiento. Por ejemplo, el producto que más se lanzaba eran balones de playa. Esto se hacía porque estos juguetes normalmente traían el nombre de la marca impreso y, por tanto, iba a ser conocido para aquellos que recogiesen las pelotas de playa que llovían.

Una chica juega a voleibol en la playa. | Pexels.

Esta era una idea brillante de aquellos empresarios, puesto que era un regalo que podían utilizar tanto mayores como pequeños.

Problemática ante esta tendencia

Sin embargo, el problema de esto era que estos productos a veces no llegaban a los posibles compradores, sino que se quedaban varados en las aguas del mar mediterráneo. Normalmente, los productos que lanzaban estaban hechos de plástico o materiales que no son degradables y que, inevitablemente, provocaban un daño irreparable en la tierra. Incentivando así el problema medioambiental. Cuando la conciencia por el medio ambiente empezó a fraguarse de manera cada vez más clara, la gente empezó a criticar este suceso que ocurría en las playas. En 1988 se incluyó en la ley de costas que no se podrían verter residuos sólidos al mar. Esto afectó a esta forma de marketing y dejó de realizarse.

En las playas, lo que sí podemos seguir viendo son avionetas que cruzan la zona con carteles publicitarios.

