El significado de las banderas con símbolos que verás este verano en las playas

Con el verano las playas de nuestras costas se llenan de gente que busca relajarse, divertirse y aliviar el calor pasando un día en la playa. Sin embargo, además de estar pendientes de evitar las quemaduras del sol o sufrir un golpe de calor también hay que tener muy presente cuando se va a la playa de qué color es la bandera que ondea en la torre del socorrista. Ya que esto nos indicará si podemos bañarnos o no.

Qué significan los colores de las banderas de la playa

Existen tres colores básicos: el verde, amarillo y rojo que nos indican más o menos el estado de la mar y si es aconsejable o no el baño. Pero además, también podemos ver banderas de color azul, que indican la calidad de las playas, negra, amarilla con un punto negro, o con un dibujo de medusas.

La bandera verde significa que está permitido el baño

La bandera amarilla nos indica que nos podemos bañar pero con precaución.

La bandera roja señala que está prohibido bañarse

La bandera negra significa que estamos en un área de surf y que tampoco está permitido el baño.

La bandera amarilla con un punto negro indica que están prohibidas el uso de embarcaciones y tablas de surf

La bandera azul, es una certificación de la UE que destaca la buena calidad de la playa.

La bandera blanca con medusas en su dibujo, pues evidentemente indica la presencia de estos

No obstante, si últimamente has notado que además del color tradicional de las banderas estas tienen un símbolo dibujado no te alarmes, en realidad este tipo de banderas están pensadas sobre todo para la población daltónica, que son aquellas personas que ven los colores de manera diferente. El periodista Antonio Martínez explica su significado en un interesante hilo de Twitter.

Antonio muestra con ejemplos muy visuales cómo ven los colores las personas deuteranopia (carencia de sensibilidad al color verde), protanopia (carencia de sensibilidad al color rojo) y tritanopia (carencia de sensibilidad al color azul).

O la clara diferencia de las personas tricrómatas, (la mayoría de los humanos) frente a una persona que sufre tritanopia, que como el propio Antonio indica son sensibles a la hora de detectar el color azul.

Y tal como el periodista señala, con esta nueva simbología en las banderas, en este caso la banda diagonal, estas personas pueden tener claro que se trata de una bandera amarilla, por lo que deben tener precaución al bañarse. La bandera verde y la bandera roja también tienen unos símbolos que las identifican. Estos grafismos pertenecen al código de ColorADD.

¿Qué es el código de ColorADD?

En realidad estos símbolos en las banderas forman parte del código de ColorADD, creado en 2010 por el profesor Miguel Neiva, lo que facilita la identificación de colores a través de estos grafismos. Tal y como se combinan los tres colores primarios (rojo, amarillo y azul) para construir el resto de tonos, este código también usa la combinación de estos símbolos para crear el resto de colores tal y como podemos observar en esta tabla. Por ejemplo: El azul y el amarillo combinados forman el verde y si os fijáis los grafismos de amarillo (barra digonal) y azul (triangulo hacia abajo) forman también el verde en este código de ColorADD.

ColorADD | Maximilian Dörrbecker CC BY-SA 2.5

