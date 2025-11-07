El mercado navideño de Alemania que está debajo de un viaducto que se ilumina por la noche

Luces, tradición, artesanía y gastronomía se fusionan con un entorno único, tanto arquitectónico como natural, para dar vida a los mercados navideños más mágicos de Europa. Uno de los más impresionantes es el mercado de Ravennaschlucht, en Alemania.

Este mercado se ha convertido en uno de los favoritos del público por su localización espectacular, bajo un gran viaducto que abraza el mercado y se ilumina por la noche. Lo más llamativo es que el puente sigue siendo funcional: los trenes continúan pasando sobre él, y cada vez que lo hacen, las luces cambian de color, creando un ambiente que recuerda a una escena de Polar Express. A su encanto se suma su ubicación en pleno bosque de la Selva Negra, un paisaje asociado con los cuentos de hadas y los hermanos Grimm.

El mercado alcanza su máxima magia cuando todo el entorno está cubierto de nieve, pareciendo sacado de una película. Además, está rodeado de hoteles, torres de reloj y servicios turísticos, lo que lo hace un destino muy cómodo y accesible. Se encuentra a las afueras de Friburgo, en el sudoeste de la Selva Negra.

El mercado de Ravennaschlucht abre únicamente los fines de semana, de viernes a domingo, durante las siguientes fechas de 2025: del 28 al 30 de noviembre, del 5 al 7 de diciembre, del 12 al 14 de diciembre y del 19 al 21 de diciembre. Es importante tener en cuenta que el acceso no es libre, por lo que se deben comprar las entradas con antelación.

Entre sus más de 40 puestos, destacan los de gastronomía, donde se puede probar comida típica navideña alemana y disfrutar del calor de las hogueras dispuestas para resguardarse del frío. También abundan los puestos de artesanía, con productos locales y adornos navideños tradicionales.

Como llegar

En coche: por la carretera B31 desde Friburgo o Stuttgart, tomando la salida hacia Hinterzarten y siguiendo los carteles "Ravennaschlucht Weihnachtsmarkt". El aparcamiento es limitado y debe reservarse con antelación.

En transporte público: se puede llegar en tren o S-Bahn hasta las estaciones cercanas de Hinterzarten, Himmelreich o Titisee, y luego tomar el autobús lanzadera gratuito que lleva directamente al mercado (requiere reserva junto al ticket).

A pie: existe un sendero invernal que parte desde Hinterzarten (vía el valle de Löffeltal) con una distancia de unos 3 kilómetros, ideal para disfrutar del paisaje antes de llegar al mercado.