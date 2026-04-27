Ryanair avanza que 2027 será el primer año en el que la aerolínea no crecerá en España "por el precio de las tasas"

El consejero delegado de la aerolínea Ryanair, Eddie Wilson, ha avanzado este lunes que, seguramente, 2027 será el primer año en que la aerolínea no crezca en España desde que comenzó a operar en el país.

En un encuentro organizado con medios de comunicación, Wilson ha indicado que la subida de las tasas aeroportuarias propuesta por Aena para el próximo quinquenio regulador hace que los aeropuertos españoles, en especial los "regionales", no sean competitivos, por lo que la compañía dirigirá sus recursos hacia otros países que resulten más beneficiosos económicamente, como Croacia, Albania o Marruecos.

Wilson ha aprovechado que este lunes se ha realizado el reparto de dividendos de Aena (1.635 millones de euros) para poner de relieve que el gestor aeroportuario destina el 80% de sus beneficios a repartirlo entre los accionistas, de ellos, el mayor es el Estado, mientras que se dedica a realizar inversiones en aeropuertos extranjeros, Brasil o Reino Unido, y aumentar los costes de los aeropuertos regionales, que están "infrautilizados" en un 70%.

El directivo irlandés ha cargado de nuevo contra Aena y su propuesta tarifaria, recordando que la compañía ha eliminado 3 millones de asientos en aeropuertos pequeños desde 2024, 1,2 millones para esta temporada de verano, y que continuará reduciendo su capacidad a medida que las rutas en el país dejen de ser competitivas, siendo su primera opción para recortar si la compañía se ve en la necesidad por las consecuencias de la guerra de Irán.