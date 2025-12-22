Ryanair deberá devolver el dinero extra que cobró a un pasajero de Vigo por su maleta de mano

Cómo bien sabrás, si quieres viajar con Ryanair, debes tener en cuenta su política de equipaje de mano. Todos los pasajeros pueden llevar 1 bolsa pequeña como bolso o mochila (máximo 40 × 30 × 20 cm), que debe caber debajo del asiento delantero.

Si quieres llevar más equipaje del que acabamos de mencionar, deberás comprar la opción Priority & 2 piezas de equipaje de cabina, que incluye: La bolsa pequeña (40 × 30 × 20 cm) y 1 maleta de mano más grande (máximo 55 × 40 × 20 cm, hasta 10 kg) para colocar en los compartimentos superiores.

Medidores de equipaje de Ryanair | iStock

Sin embargo, a veces estas prácticas no son del todo justas y por eso un juez de Vigo ha obligado a Ryanair a devolver los 106 euros que le costó a un pasajero de Vigo su maleta extra en un vuelo de Valencia a Malta y de otro vuelo de Malta a Oporto, tal y como recoge La Voz de Galicia.

Esto ocurrió en julio del 2024 y al parecer el pasajero vigués tuvo que pagar dos suplementos correspondientes a los vuelos mencionados, el primer suplemento fue de 46 euros y el segundo de 60 euros, con motivo de no haber comprado la tarifa Priority de la que hemos hablado anteriormente.

El pasajero, tal y como añade el medio mencionado, argumentó que se trataba de una "práctica abusiva contra los derechos de los consumidores" y la aerolínea respondió que era libre de establecer sus propias tarifas para sus vuelos y suplementos, como cualquier empresa aérea europea.

El Tribunal de Instancia número 9 de Vigo, en una sentencia del 31 de julio del 2025, condenó a la aerolínea por obligar al pasajero de Vigo a pagar los suplementos: "El simple hecho de llevar consigo un equipaje de mano, a pesar de tratarse de maleta que por dimensiones y peso, podía ser perfectamente transportada en cabina".