España lidera la intención de viaje de los europeos este verano en un contexto más cauteloso y con gasto moderado

El sur de Europa se consolida como el destino preferido por parte de los europeos para viajar en primavera y verano de este año, con un aumento del 17% de demanda con respecto al año pasado, liderado por España, que aglutina el 14% de los viajeros, seguido de Italia (11%) y Francia (8%), además de Grecia y Portugal (ambas con un 6%).

Así se desprende de un reciente informe de la European Travel Comission (ETC), que destaca que el interés por viajar se encuentra en su nivel más alto desde 2020, aunque en un clima de mayor cautela, con menos viajes y de menor duración, así como presupuestos más moderados, debido a la incertidumbre y el impacto actual causado por el conflicto en Oriente Próximo.

En este escenario, los jóvenes europeos están desempeñando un papel fundamental en el crecimiento del optimismo por viajar, ya que sus intenciones de viaje entre los de 18 a 34 años han aumentado notablemente.

Pese a los altos niveles de optimismo en los viajes europeos, las tensiones geopolíticas y el aumento de los costes influyen cada vez más en las decisiones de viaje, según ETC. El informe destaca que la seguridad se consolida como criterio principal a la hora de elegir un destino, citado por el 2,2% de los viajeros, seguido de un clima agradable y estable (15%) y ofertas atractivas (1,4%).

Además, la preocupación por el aumento de los costes de los viajes sigue siendo la más destacada en general, afectando al 20% de los europeos, en tanto que las inquietudes relacionadas con las tensiones en Oriente Próximo han aumentado drásticamente, subiendo nueve puntos porcentuales hasta el 18%.

En palabras del presidente de la ETC, Miguel Sanz, "lo que está cambiando es la forma en que viajan. Estamos viendo un enfoque más selectivo y centrado en la relación calidad-precio, donde los viajeros optan por estancias más cortas, planes más flexibles y presupuestos cuidadosamente gestionados".

Alta demanda, pero comportamiento más cauteloso

En base al estudio de ETC, los europeos se muestran más reflexivos y selectivos en sus viajes. En particular, planean viajes más cortos que el año pasado, con una estancia más común ahora de 4 a 6 noches (38%), en tanto que las estancias más largas, de 7 a 12 noches, han disminuido (37%).

Los presupuestos también se están ajustando en este escenario, con porcentaje creciente de viajeros (+4%) que planea destinar un presupuesto moderado de hasta 1.000 euros por viaje.

Al mismo tiempo, la proporción de viajeros con mayor poder adquisitivo ha disminuido: aquellos que presupuestan 1.500 euros o más por viaje se han reducido en un 9% con respecto a la temporada anterior. "Este cambio refleja una mayor sensibilidad a los costos y un mayor interés en obtener la mejor relación calidad-precio", según la entidad europea.

Por su parte, el 39% de los europeos tiene previsto realizar solo un viaje en los próximos seis meses, un 7% más que el año pasado, a la vez que el porcentaje de quienes planean viajar al menos dos veces ha disminuido al 57%.