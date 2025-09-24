Cambio de fecha: Ryanair solo aceptará tarjetas de embarque digitales a partir de este día

Recientemente te contábamos que a partir del 3 de noviembre Ryanair implantaría las tarjetas de embarque 100% electrónicas. Sin embargo, ahora la aerolínea ha cambiado la fecha y ha anunciado que será a partir del 12 de noviembre, por lo que los pasajeros ya no podrán descargar e imprimir una tarjeta de embarque física.

El retraso de esta medida (tan solo unos días) es para "garantizar una transición fluida para los clientes durante el periodo de menor actividad tras las vacaciones de mitad de trimestre".

Tarjeta de embarque del avión | iStock

El cambio a tarjetas de embarque 100% digitales significa que, a partir del 12 de noviembre, los pasajeros ya no podrán descargar e imprimir una tarjeta de embarque física, sino que deberán utilizar la tarjeta de embarque digital generada en su aplicación "myRyanair" durante la facturación para embarcar en su vuelo de Ryanair.

Este es el último paso en la transformación digital de Ryanair que ya ha puesto en marcha varias funciones e iniciativas en la aplicación para mejorar la experiencia de viaje de sus pasajeros y entre las que se encuentran:

Pedir desde tu asiento: solicita comida y bebida desde tu móvil y serás atendido el primero.

solicita comida y bebida desde tu móvil y serás atendido el primero. Información de vuelos en directo : actualizaciones en tiempo real sobre embarques, puertas de embarque y retrasos.

: actualizaciones en tiempo real sobre embarques, puertas de embarque y retrasos. Actualizaciones directas sobre incidencias: notificaciones en directo desde el centro de operaciones de Ryanair durante las interrupciones.

"Para garantizar a nuestros clientes una transición fluida al uso exclusivo de tarjetas de embarque digitales, realizaremos el cambio a partir del miércoles 12 de noviembre, que suele ser un periodo algo más tranquilo para viajar tras las concurridas vacaciones de mitad de trimestre. El cambio de Ryanair a tarjetas de embarque 100% digitales supondrá una experiencia de viaje más rápida, inteligente y ecológica para nuestros clientes, optimizada a través de nuestra aplicación "myRyanair", donde los pasajeros también se beneficiarán de funciones útiles, como "Pedir Desde Tu Asiento" e información de vuelos en tiempo real", dice Dara Brady, CMO de Ryanair.