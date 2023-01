El roscón de Reyes gigante gratuito de la Puerta del Sol de Madrid vuelve este 2023

Una de las tradiciones más queridas por los españoles y que más se llevan a cabo en el país es la de los Reyes Magos. Las tres figuras navideñas llegan la madrugada del 6 de enero para dejar los regalos debajo del árbol a los niños que se hayan portado bien.

Previo a este descargamiento de regalos es la famosa cabalgada de reyes y, como no, el exquisito roscón de Reyes. Un dulce típico español que se come la tarde o noche anterior a la llegada sus majestades. En este medio, ya se ha hablado en anteriores ocasiones de este manjar, como por ejemplo cuando os presentamos el mejor roscón de la Comunidad de Madrid. Ahora, es turno para una de las actividades más conocidas de la región madrileña y que, además, no tiene ánimo de lucro.

Cada 5 de enero, en la capital, concretamente en la Puerta del Sol, se lleva a cabo una comilona de un gigantesco roscón de Reyes. La hora de comienzo del reparto del gran bollo es a las 11 horas y se trata de una actividad que da las primeras pinceladas a una tarde y noche repleta de magia por la llegada de los tres Reyes Magos.

La página oficial de Turismo e la ciudad de Madrid cuenta cómo se lleva a cabo esta actividad. Y es que los encargados de organizarla es la ONG de Aldeas Infantiles, por lo que no tienen ningún tipo de objetivo más allá de ayudar a los más desfavorecidos y más afectados por la crisis. En colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, Aldeas Infantiles organiza este evento cada año en la conocida Puerta del Sol. Allí, podrás acudir a probar el gran roscón que se reparte de forma gratuita para apoyar a los más perjudicados y además, pasar un rato agradable en familia.

Serán repartidas 10.000 raciones de roscón acompañado de un apetitoso chocolate caliente. Esta actividad reivindica por parte de la ONG el derecho de todos los niños a "tener un hogar donde puedan crecer sintiéndose queridos y respetados".