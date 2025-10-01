Recorrer Ciudad Real de la mano de una Inteligencia Artificial

La idea y el proyecto han partido de la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de la ciudad y consiste en la instalación de pantallas interactivas que funcionan guiadas por una inteligencia artificial; estas novedosas pantallas nos permiten así personalizar nuestra visita, es decir, organizarla a la medida de nuestros intereses.

Nos preguntábamos no hace mucho hasta qué punto era buena idea dejarse llevar por una inteligencia artificial a la hora de organizar un viaje y lo cierto es que la cosa no parecía del todo buena idea, ahora bien, si son los expertos en una zona determinada (en este caso la concejalía de Turismo del Ayuntamiento), es decir, quien mejor conocen ese lugar en cuestión, quienes ponen a trabajar a la IA al servicio de nuestros intereses y deseos… la cosa pinta bastante segura, bastante mejor y eso es exactamente lo que este proyecto propone.

Estas pantallas se convierten así en guías turísticos a tiempo completo y lo hacen contando además con la mejor información, son una herramienta totalmente accesible y fácil de usar tanto por los visitantes que llegan a la ciudad como también por sus vecinos porque cuenta con información de interés para todos. ¿Más detalles interesantes de este proyecto? Que es multilingüe, ya funciona no solo en español sino también en inglés, francés, alemán, portugués e italiano. Claro que lo mejor de este proyecto es la fiabilidad de la información que ofrece porque cuenta con la supervisión y el aval de la Oficina de Turismo de la ciudad.

Ciudad Real | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Ciudad Real

¿Cómo disfrutar de este innovador guía turístico? De varios modos: a través del nuevo microsite turístico podemos hacer uso del asistente virtual creado con la IA que ofrece toda la información que podamos necesitar tanto de los monumentos y museos de la ciudad como de eventos que vayan a celebrarse; también podemos con este asistente crear itinerarios personalizados en base a nuestros propios intereses y descubrir, por ejemplo, los mejores lugares para comer.

Una vez en la ciudad descubriremos las pantallas interactivas ubicadas en lugares estratégicos, empezando por la que está frente a la Oficina de Turismo que es siempre el mejor lugar para empezar cualquier visita a cualquier lugar; esas pantallas ofrecen un servicio 24/7 (nada de pensar en horarios…) y en ellas podrás no solo consultar información sino también crear recorridos por la ciudad.

Tal vez te sorprenda, pero si quieres saber cómo serán los guías y las guías turísticas del futuro (de un futuro que ya está aquí) tal vez tu mejor opción sea visitar Ciudad Real…