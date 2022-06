Qué vacunas necesitas según al país al que vas a viajar

Los viajes de verano comienzan, unos van a la playa, otros se quedan en España y algunos viajan a países lejanos. Los dos últimos veranos no hemos podido viajar tanto como nos gustaría, además, debido al COVID en la mayoría de los países se exigen una pauta completa de vacunación y con el un certificado en que se demuestra que has pasado la enfermedad hace poco o que estás vacunado. Pero cabe destacar, que no es la única vacuna que se necesita para entrar a algunos países.

Los turistas pueden vacunarse de algunas enfermedades dependiendo de la situación en la que se encuentre el destino que vayan a visitar. Cuando viajamos fuera de España debemos tener en cuenta que no es lo mismo ir a una zona rural de la península, que a una selva en África. Las autoridades recomiendan tener en cuenta las siguientes enfermedades y así tomar las medidas oportunas en zonas donde están activas.

Cólera

Es una enfermedad bacteriana intestinal aguda, producida por el Vibrio Cholerae. La forma de transmisión es a través del consumo de agua o alimentos contaminados. Se encuentra principalmente en África, Centro y Sudamérica y Sudeste Asiático. Hay una vacuna oral que esta inactiva, dirigida a viajeros que van a zonas con alta endemia, para viajes de aventuras, trabajadores en campos de refugiados…

Fiebre Tifoidea

Enfermedad infecciosa producida por una bacteria, SalmenellaTyphi, y se transmite por el agua o alimentos contaminados. Las zonas en las que se encuentra es África, Centro y Sudamérica, Oriente Medio y Sudeste asiático.

Hay dos tipos de vacunas, una oral y la otra inyectable. Se recomienda para viajeros que van a zonas endémicas, sobre todo viajes turísticos y condiciones higiénico- sanitarias complicadas. También, estancias de más de un mes y en países que la enfermedad puede residir en antibióticos.

Hepatitis A

Es una enfermedad infecciosa transmitida por el virus de la Hepatitis A, de distribución mundial. Aparece en forma de epidemias periódicas y se transmite de persona a persona. También se puede contagiar por la ingesta de alimentos y bebidas contaminadas. La distribución es mundial, pero es más habitual en zonas con condiciones de sanidad peores o en la que no se controla el agua de beber.

Hepatitis B

Enfermedad infecciosa transmitida por el virus B de la hepatitis, tiene una distribución universal. Se transmite por vía sexual, transfusiones sanguíneas, productos con sangre contaminada o por materiales contaminado.

Se distribuye por todo el mundo, pero con diferentes niveles. Las zonas en las que hay más son: América del Norte, en el norte y el oeste de Europa, el Cono Sur de América del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Para combatirla se utilizan vacunas elaboradas por ingeniería genética.

Meningitis Meningocócica

Es una enfermedad infecciosa aguda, provocada por la bacteria Neisseria meningitidis. Los casos que hay alrededor del mundo son esporádicos, la mayoría de los casos sucede en los meses de invierno. Los brotes que hay están localizados y es donde conviven muchas personas. Las zonas en las que esta presenta son: En África Subsahariana, en una zona que se extiende a lo ancho del continente desde Senegal hasta Etiopía. La vacunación es obligatoria pata viajar a Arabia Saudí durante el periodo de peregrinación a la Meca. También, se considera para los viajeros a los países del cinturón Subsahariano.

Poliomielitis

Enfermedad infecciosa muy contagiosa y vírica. Normalmente no tiene síntomas y se pasa como una gripe leve, sí que es cierto, que afecta al sistema nervioso. Puede dar lugar a una parálisis permanente de las piernas y a veces incluso puede llegar a la muerte.

Se transmite por vía oral, agua o alimentos, pero también por la ingesta de poliovirus o contacto con enfermos. Hoy en día está en países donde la vacunación infantil no es adecuada como Afganistán o Pakistán. Se recomienda viajar con una dosis si se va a zonas donde todavía se puede dar casos de polio.

Rabia

Es una enfermedad vírica aguda que afecta al sistema nervioso central. Se transmiten al hombre por contacto directo con animales como perros, gatos o zorros. Se encuentra en la mayoría de los mamíferos de todo el mundo, pero en África y Asia es donde hay más muertes. El riesgo que tiene la gente que viaja a esas zonas depende del contacto con animales que haya tenido. Se recomienda vacunarse a quien vaya a estar muy expuesto al aire libre o zonas rurales.

Tétanos

Enfermedad producida por una toxina de la bacteria Clostridium tetani que penetra en el cuerpo mediante heridas o erosiones en la piel. Es fundamental limpiar la herida para desinfectarla de forma correcta. Su distribución es universal y todos los viajeros deben protegerse frente al Tétanos.

Fiebre Amarilla

Es una enfermedad vírica de declaración internacional obligatoria. Se transmite por la picadura de un mosquito infectado. La vacunación es obligatoria en determinados países, per se recomienda para viajar a: África y América del Sur. Aún hay contraindicaciones para personas con alteraciones inmunitarias y niños menores de 6 meses. Para las embarazadas no está indicada durante el primer trimestre. Es valida cuando ya han pasado 10 días desde que te has vacunado.

