Los mejores planes para vivir la Navidad en Londres

Son muchos los destinos que están esperándote en Navidad por el hecho de que sus calles se decoran de las formas más bonitas, el ambiente acogedor se huele por los rincones y podemos notar el espíritu navideño en todas las personas que caminan por las ajetreadas calles.

Si echamos la vista a un panorama más europeo, podremos ver que Londres no se queda atrás en esa montaña rusa de emociones que es la Navidad. Por eso, muchos turistas buscan información sobre cómo vivir al máximo las navidades en la ciudad inglesa y desde Viajestic queremos contarte algunos de los atractivos más llamativos de este rincón del mundo en estas fechas:

1. Las luces de las calles

Suena a tópico pero es que es cierto que todo aquel que visita Londres en Navidad y puede observar sus luces, queda totalmente anonadado. Sus calles se llenan de luz y de color mientras que puedes pararte en algunos de sus restaurantes o cafeterías para disfrutar aún más del ambiente navideño acompañado a veces, incluso, de música en directo.

Navidad en Londres | Kyle Taylor – Flickr

2. Mercadillos navideños

Si destacan algunos mercadillos navideños en Europa son, sin duda, los de Londres. La ciudad está repleta de estos tradicionales puestos de comida, juguetes y figuras de decoración que hacen que el clima de Navidad se haga más presente. Abrígate con gorro y bufanda porque estas mágicas exposiciones se encuentran en la calle y son, algunos, de largo recorrido. Un ejemplo de ellos son el mercadillo de Southbank, cerca del London Eye o el famoso mercadillo de Trafalgar Square.

Mercadillo de Navidad de Londres | iStock

3. Winter Wonderland

Si en Madrid tenemos lugares tan impresionantes como el parque temático Árticus, en Londres también tienen su propia feria de navidad situada en Hyde Park. Esta feria se denomina Winter Wonderland y está compuesto de cientos de atracciones de todos los tipos y para todos los públicos con temática navideña. Un ejemplo de sus maravillosos puntos clave es el Santa Land, una zona del Winter Wonderland dedicada exclusivamente a conocer a Santa Claus.

Winter Wonderland | Wikipedia (Diliff, GNU Free Documentation License)

4. Patinar sobre hielo

Una de las tradiciones más típicas de la Navidad es patinar sobre hielo. En Londres tienes algunos puntos específicos para poder hacerlo como por ejemplo en Somerset House que lleva abierta desde el 11 de noviembre y cierra el 11 de enero. Sin embargo, también puedes pasarte por los fosos de la Torre de Londres, frente al Museo de Historia Natural o la pista de patinaje de Greenwich en Queen's House, allí también podrás probar a deslizarte por el hielo.

Somerset House Ice Rink | Pistas de patinaje

5. Espectáculos inolvidables

Navidad y música van de la mano y esto se ha demostrado en cientos de ciudades donde en fechas navideñas se dispara la demanda de musicales o conciertos. Por eso, Londres no iba a ser menos y en la ciudad podrás disfrutar de los espectáculos en directo que ofrecen algunos teatros o estadios. Pero no solamente eso, sino que solamente con pasear por sus calles iluminadas podrás disfrutar de algún músico callejero tocando o cantando algún villancico.

Pero no solamente podremos disfrutar de espectáculos musicales sino que Londres aporta a todos los turistas un amplio abanico de shows que puedes visitar. Algunos de ellos son el Christmas at Kev (un espectáculo de luces en el Jardín Botánico de Londres), el festival Greenwich Wintertime o incluso para los fans de Harry Potter, un tour por los estudios de las películas del mago más famoso del mundo: Hogwarts in the snow.

6. Ver los fuegos artificiales de Año Nuevo

Y si quieres coronar la Navidad por todo lo alto, esta es una gran forma de hacerlo: Ver los fuegos artificiales el primer día del año es todo un planazo que podrás hacer en el London Eye en nochevieja. Una experiencia que nunca olvidarás.

Celebración de Año Nuevo en Londres (01-01-2017) | Efe

7. Comprar regalos

Para los más entusiastas de las compras navideñas, Londres es la ciudad ideal para llevar a cabo aquellos deseos de las personas que más quieres. Las calles más céntricas de la ciudad que se encontrarán iluminadas, también están repletas de comercios donde podrás hacer tus compras para regalar cosas a los más allegados.

Comida callejera en Londres en Navidad | Pixabay

