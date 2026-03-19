3 rascacielos de Nueva York que no te puedes perder: Empire State Building, SUMMIT One Vanderbilt y el Top of the Rock en Rockefeller Center

Si hay algo imprescindible en un viaje a Nueva York es contemplar la ciudad desde las alturas. La Gran Manzana cuenta con algunos de los miradores más espectaculares del mundo, pero hay tres que destacan por encima del resto: el Empire State Building, SUMMIT One Vanderbilt y el Top of the Rock en Rockefeller Center. Cada uno ofrece una experiencia diferente, con precios, horarios y ventajas que conviene conocer antes de elegir.

Empire State Building: el icono de Nueva York

El Empire State es el rascacielos más mítico de la ciudad y una parada obligatoria, especialmente si es tu primera vez en Nueva York. No solo subes a un mirador, sino a uno de los edificios más famosos del mundo.

Empire State de Nueva York | iStock

Debes saber que cuenta con dos observatorios: Planta 86 (al aire libre, la más popular) y Planta 102 (interior, más exclusiva). En días despejados puedes ver hasta cinco estados desde lo alto.

Precio y horario

Desde unos 43-48 dólares por adulto (planta 86), pero la planta 102 tiene suplemento.

(planta 86), pero la planta 102 tiene suplemento. Su horario normalmente es de 10:00 a 23:30, aunque puede variar según la temporada.

¿Está incluido en el City Pass?

Sí. Es uno de los miradores incluidos en la mayoría de pases turísticos como el New York CityPASS o Explorer Pass.

SUMMIT One Vanderbilt: el mirador más moderno e instagrameable

SUMMIT es el rascacielos más innovador de Nueva York. Aquí no solo subes a ver vistas, sino que entras en una experiencia inmersiva con espejos, reflejos y espacios artísticos.

Cuenta con:

Salas de espejos y efectos visuales

Experiencia "Levitation" con cajas de cristal

Vistas 360º desde 93 plantas de altura

Precio y horario

Hay tres tipos de entradas:

SUMMIT Experience (entrada general): cuesta entre 42 y 48 dólares e incluye acceso a las 3 plantas del mirador, las salas de espejos, terrazas y "levitation" (cubos de cristal)

(entrada general): cuesta entre 42 y 48 dólares e incluye acceso a las 3 plantas del mirador, las salas de espejos, terrazas y "levitation" (cubos de cristal) SUMMIT Ascent (entrada + ascensor de cristal): cuesta entre 68 y 74 dólares e incluye todo lo anterior y la subida en el ascensor exterior de cristal para que tengas la sensación de elevarte por encima del edificio.

(entrada + ascensor de cristal): cuesta entre 68 y 74 dólares e incluye todo lo anterior y la subida en el ascensor exterior de cristal para que tengas la sensación de elevarte por encima del edificio. SUMMIT Signature Experience (entrada + cóctel): cuesta 58 dólares e incluye la entada general con las 3 plantas (sin el ascensor) y una bebida o cóctel en la zona Aprés.

(entrada + cóctel): cuesta 58 dólares e incluye la entada general con las 3 plantas (sin el ascensor) y una bebida o cóctel en la zona Aprés. Ultimate SUMMIT (experiencia completa): Es el más caro e incluye todo lo anterior, como entrada general, ascensor, cóctel...etc.

Abre todos los días, aproximadamente de 9:00 a medianoche.

¿Está incluido en el City Pass?

No. SUMMIT no suele estar incluido en los pases turísticos estándar, aunque puede encontrarse en paquetes combinados.

Top of the Rock (Rockefeller Center): las mejores vistas del skyline

El observatorio del Rockefeller Center es, para muchos, el mejor mirador de Nueva York por una razón clara: desde aquí puedes ver el Empire State Building en el skyline y también el SUMMIT.

Cuenta con:

Tres niveles de miradores (interior y exterior)

Vistas directas a Central Park y Midtown

Es considerado uno de los puntos con mejores panorámicas de la ciudad.

Rockefeller Center en Nueva York | iStock

Precio y horario

Entre 45 y 49 dólares por adulto

Suele abrir de 8:00 a medianoche

Tienen una experiencia llamada The Beam Experience, que es una recreación de la mítica foto de 1932 en la que varios obreros almorzaban sentados sobre una viga de acero durante la construcción del Rockefeller Center. Cuesta desde 59 dólares hasta 75 dólares, depende el día y hora.

¿Está incluido en el City Pass?

Sí. Es otro de los miradores incluidos en prácticamente todos los pases turísticos de Nueva York (la experiencia The Beam no está incluida con el City Pass).

¿Cuál de los tres miradores elegir?

Si es tu primera vez en Nueva York, te recomendamos el Empire State

Si quieres las mejores fotos del skyline, debes elegir el Top of The Rock de Rockefeller Center

Y si quieres una experiencia diferente y moderna, por supuesto te recomendamos el SUMMIT.

Si tienes presupuesto, lo ideal es combinar Top of the Rock y SUMMIT, ya que ofrecen experiencias totalmente distintas.

Consejos prácticos sobre los miradores en Nueva York