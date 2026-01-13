Ya puedes comprar el Abono Único para viajar por toda España: Te contamos cómo hacerlo paso a paso

Desde este 12 de enero ya puedes comprar el Abono Único para viajar por toda España por 60 euros al mes (30 euros para los jóvenes menores de 26 años) y que estará disponible para usar desde el próximo 19 de enero de 2026.

Con este Abono Único tendrás viajes ilimitados en autobuses interregionales de titularidad estatal y en servicios de Cercanías y Media Distancia de Renfe. Es importante que sepas que puedes realizar viajes ilimitados durante 30 días desde su inicio de validez. Por ejemplo, si eliges que tu Abono Único comience a ser válido desde el día 25 de enero, será válido hasta el día 24 de febrero incluido.

A continuación te contamos cómo funciona y los pasos para comprarlo.

Cómo comprar el Abono Único

Abono Único de 60 euros al mes

Para comprar el Abono Único normal, el de 60 euros al mes, tan solo tienes que dirigirte a los canales autorizados (Renfe, Alsa, Samar...) ya sea mediante la web o en taquilla.

En este caso, vamos a tomar como ejemplo la página web de Renfe. Una vez entras en el enlace de compra del Abono Único, tienes que registrarte y en el momento de compra tan solo te pide la fecha de inicio de validez (cuándo vas a empezar a usarlo) y tus datos personales (nombre, apellidos, DNI, email...etc...).

Una vez lo has rellenado, eliges el modo de pago y... ¡listo! Es muy sencillo. Una vez tengas el Abono Único activado, recuerda que antes de viajar, es necesario reservar/validar tu viaje en el operador de transporte que vayas a utilizar.

Abono Único para jóvenes de 30 euros al mes

El Abono Único Joven tiene un paso previo más. Para adquirir el Abono Único de Jóvenes y Niños, necesitarás un código de registro proporcionado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Para ello tendrás que darte de alta en la web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con al menos 24 horas de antelación.

Recuerda que solo se puede adquirir un único Abono Único Normal o de Jóvenes y Niños por persona, válido para los servicios mencionados durante su periodo de validez de 30 días.

Una vez tengas el código de registro, procedes a comprar el Abono Único, donde te pedirán el código, la fecha de inicio de validez (cuándo vas a empezar a usarlo) y tus datos personales (nombre, apellidos, DNI, email...etc...).

Una vez tengas el Abono Único activado, recuerda que antes de viajar, es necesario reservar/validar tu viaje en el operador de transporte que vayas a utilizar.

